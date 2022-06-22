Израиль — Австрия: прогноз на матч чемпионата Европы U-19 22 июня 2022 года
22 июня в матче второго тура чемпионата Европы U-19 Израиль встретится с Австрией на стадионе «Жьяр-над-Гроном». Игра начнется в 18.30 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 18.20 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ чуть больше верят в Австрию. На гостей можно поставить с коэффициентом 2.10, это примерно 47% вероятности. На успех Израиля котировка 3.10 (32%), на ничью — 3.90 (21%).
При ставке в 1000 рублей на победу Израиля в случае его успеха выплата составит 3100 рублей.
Вариант «хозяева не проиграют» можно взять за 1.73.
Для подстраховки в равном матче можно воспользоваться форой — например, взять Ф1(0) за 2.40 или Ф2(0) за 1.58.
В последних десяти матчах Израиля в среднем подавали 9.5 углового за матч, у Австрии этот показатель — 9.7. Поставить на тотал угловых больше 8.5 можно за 1.51.
Хозяева за последние десять игр в среднем подавали 5.7 углового, австрийцы — 5.3 углового. Индивидуальный тотал больше 4.5 углового первых можно взять с коэффициентом 1.94, ИТБ2 (4.5) — за 1.51.
Наиболее вероятный точный счет матча — ничья 1:1 за 7.60.
Прогноз и ставка на матч Израиль — Австрия
Обеим командам на этом чемпионате Европы пока победить не удалось — израильтяне сыграли вничью с сербами, а австрийцы всухую уступили англичанам. Хотя от обеих сборных ожидают многого — Израиль за последние десять матчей проиграл всего однажды, Австрия — дважды. И играли они отнюдь не только с карликовыми сборными. Но в очном матче большее доверие вызывают номинальные хозяева — они и не проиграли первую встречу, и дважды забили.
Рекомендуемая ставка: Израиль не проиграет за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -