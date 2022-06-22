22 июня в матче второго тура чемпионата Европы U-19 Израиль встретится с Австрией на стадионе «Жьяр-над-Гроном». Игра начнется в 18.30 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 18.20 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ чуть больше верят в Австрию. На гостей можно поставить с коэффициентом 2.10, это примерно 47% вероятности. На успех Израиля котировка 3.10 (32%), на ничью — 3.90 (21%).

При ставке в 1000 рублей на победу Израиля в случае его успеха выплата составит 3100 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» можно взять за 1.73.

Для подстраховки в равном матче можно воспользоваться форой — например, взять Ф1(0) за 2.40 или Ф2(0) за 1.58.

В последних десяти матчах Израиля в среднем подавали 9.5 углового за матч, у Австрии этот показатель — 9.7. Поставить на тотал угловых больше 8.5 можно за 1.51.

Хозяева за последние десять игр в среднем подавали 5.7 углового, австрийцы — 5.3 углового. Индивидуальный тотал больше 4.5 углового первых можно взять с коэффициентом 1.94, ИТБ2 (4.5) — за 1.51.

Наиболее вероятный точный счет матча — ничья 1:1 за 7.60.

Прогноз и ставка на матч Израиль — Австрия

Обеим командам на этом чемпионате Европы пока победить не удалось — израильтяне сыграли вничью с сербами, а австрийцы всухую уступили англичанам. Хотя от обеих сборных ожидают многого — Израиль за последние десять матчей проиграл всего однажды, Австрия — дважды. И играли они отнюдь не только с карликовыми сборными. Но в очном матче большее доверие вызывают номинальные хозяева — они и не проиграли первую встречу, и дважды забили.

Рекомендуемая ставка: Израиль не проиграет за 1.73.