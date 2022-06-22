Во втором туре группового этапа чемпионата Европы для игроков до 19 лет сборная Израиля сыграет со сверстниками из Австрии. Матч состоится 22 июня 2022 года на городском стадионе «Жьяр-над-Гроном» и начнется в 18.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 18.20 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Австрии. На нее можно поставить с коэффициентом 2.10, вероятность исхода — приблизительно 47%. Победу Израиля предложено оформить за 3.10 (32%), ничью — за 3.90 (21%).

Ставка в 1000 рублей на успех номинальных хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 3100 рублей и чистую прибыль в 2100 рублей.

Если вам кажется, что перекос котировок в сторону Австрии ошибочен, можете взять вариант «Израиль не проиграет» за 1.73.

Австрийцы всухую уступили стартовый матч турнира Англии (0:2). Возможно, они приберегли все голы для Израиля? Тогда стоит взять индивидуальный тотал гостей 1.5 мяча за 1.73. ИТМ 1.5 идет за 2.04. У Израиля этот же рынок доступен за 2.17 и 1.64 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 гола оценен котировкой 1.53, ТМ 2.5 — 2.50.

Очень высоки шансы, что команды обменяются точными ударами, — «обе забьют» доступен за 1.47, обратный вариант — за 2.55.

Три наиболее вероятных исхода матча, по мнению аналитиков: