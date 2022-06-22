Израиль — Австрия: где смотреть матч чемпионата Европы U-19 22 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
Во втором туре группового этапа чемпионата Европы для игроков до 19 лет сборная Израиля сыграет со сверстниками из Австрии. Матч состоится 22 июня 2022 года на городском стадионе «Жьяр-над-Гроном» и начнется в 18.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 18.20 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Австрии. На нее можно поставить с коэффициентом 2.10, вероятность исхода — приблизительно 47%. Победу Израиля предложено оформить за 3.10 (32%), ничью — за 3.90 (21%).
Ставка в 1000 рублей на успех номинальных хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 3100 рублей и чистую прибыль в 2100 рублей.
Если вам кажется, что перекос котировок в сторону Австрии ошибочен, можете взять вариант «Израиль не проиграет» за 1.73.
Австрийцы всухую уступили стартовый матч турнира Англии (0:2). Возможно, они приберегли все голы для Израиля? Тогда стоит взять индивидуальный тотал гостей 1.5 мяча за 1.73. ИТМ 1.5 идет за 2.04. У Израиля этот же рынок доступен за 2.17 и 1.64 соответственно.
Общий тотал больше 2.5 гола оценен котировкой 1.53, ТМ 2.5 — 2.50.
Очень высоки шансы, что команды обменяются точными ударами, — «обе забьют» доступен за 1.47, обратный вариант — за 2.55.
Три наиболее вероятных исхода матча, по мнению аналитиков:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -