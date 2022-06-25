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Израиль — Англия: где смотреть матч чемпионата Европы U-19 25 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы U-19 Израиль — Англия 25 июня 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Голкипер Тедди Шерман-Лоу в форме «Челси».
Фото Global Look Press

25 июня в третьем туре чемпионата Европы до 19 лет Израиль на стадионе «Жьяр-над-Гроном» примет Англию. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 20.50 мск. Англия возглавляет группу, Израиль занимает второе место.

Чемпионат Европы U19. Группа B
25 июн, 21:00. Mestsky stadion (Жьяр-над-Гроном)
Израиль U-19
Англия U19

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи англичан. Коэффициент на их победу — 1.59, это примерно 62% вероятности. На успех Израиля можно поставить за 5.00 (20%), на ничью — за 4.50 (18%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный исход в случае успеха выплата составит 4500 рублей, чистый выигрыш — 3500 рублей.

Поставить на вариант «хозяева не проиграют» можно за 2.36.

При помощи форы можно немного выровнять шансы, например, взять Ф1(+1.5) за 1.53 или Ф2(-1.5) за 2.40.

Вариант «обе забьют» заходил в шести из последних десяти матчей израильтян, но всего в трех играх у Англии. Поставить на то, что случится обмен голами, предложено за 1.67, на «обе забьют — нет» за 2.12.

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Вероятность пенальти в матче эксперты оценили котировкой 2.90, удаления — 5.00. Оба события в одном матче идут за 8.00.

За последние десять матчей сборные в среднем забивают два и больше мяча за игру. Взять ИТБ1 (1.5) можно за 3.10, ИТБ2 (2.5) — за 2.70.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом.

• 1:2 — за 7.70;

• 1:1 — за 7.90;

• 0:2 — за 8.00.

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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
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