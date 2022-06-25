25 июня в третьем туре чемпионата Европы до 19 лет Израиль на стадионе «Жьяр-над-Гроном» примет Англию. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 20.50 мск. Англия возглавляет группу, Израиль занимает второе место.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи англичан. Коэффициент на их победу — 1.59, это примерно 62% вероятности. На успех Израиля можно поставить за 5.00 (20%), на ничью — за 4.50 (18%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный исход в случае успеха выплата составит 4500 рублей, чистый выигрыш — 3500 рублей.

Поставить на вариант «хозяева не проиграют» можно за 2.36.

При помощи форы можно немного выровнять шансы, например, взять Ф1(+1.5) за 1.53 или Ф2(-1.5) за 2.40.

Вариант «обе забьют» заходил в шести из последних десяти матчей израильтян, но всего в трех играх у Англии. Поставить на то, что случится обмен голами, предложено за 1.67, на «обе забьют — нет» за 2.12.

Вероятность пенальти в матче эксперты оценили котировкой 2.90, удаления — 5.00. Оба события в одном матче идут за 8.00.

За последние десять матчей сборные в среднем забивают два и больше мяча за игру. Взять ИТБ1 (1.5) можно за 3.10, ИТБ2 (2.5) — за 2.70.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом.

• 1:2 — за 7.70;

• 1:1 — за 7.90;

• 0:2 — за 8.00.