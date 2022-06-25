Израиль — Англия: где смотреть матч чемпионата Европы U-19 25 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
25 июня в третьем туре чемпионата Европы до 19 лет Израиль на стадионе «Жьяр-над-Гроном» примет Англию. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 20.50 мск. Англия возглавляет группу, Израиль занимает второе место.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи англичан. Коэффициент на их победу — 1.59, это примерно 62% вероятности. На успех Израиля можно поставить за 5.00 (20%), на ничью — за 4.50 (18%).
При ставке в 1000 рублей на ничейный исход в случае успеха выплата составит 4500 рублей, чистый выигрыш — 3500 рублей.
Поставить на вариант «хозяева не проиграют» можно за 2.36.
При помощи форы можно немного выровнять шансы, например, взять Ф1(+1.5) за 1.53 или Ф2(-1.5) за 2.40.
Вариант «обе забьют» заходил в шести из последних десяти матчей израильтян, но всего в трех играх у Англии. Поставить на то, что случится обмен голами, предложено за 1.67, на «обе забьют — нет» за 2.12.
Вероятность пенальти в матче эксперты оценили котировкой 2.90, удаления — 5.00. Оба события в одном матче идут за 8.00.
За последние десять матчей сборные в среднем забивают два и больше мяча за игру. Взять ИТБ1 (1.5) можно за 3.10, ИТБ2 (2.5) — за 2.70.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом.
• 1:2 — за 7.70;
• 1:1 — за 7.90;
• 0:2 — за 8.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -