Италия — Англия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 23 марта 2023 года
23 марта сборная Италии примет Англию в матче первого тура отборочного турнира Евро-2024. Игра состоится на домашней арене «Наполи» — «Диего Армандо Марадона». Главный арбитр встречи серб Срджан Йованович даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. В России игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании PARI считают, что у команд близкие шансы на победу. Успех Англии можно взять с коэффициентом 2.50, это приблизительно 38% вероятности исхода. Выигрыш Италии идет за 2.95 (32%). Ничья доступна за 3.15 (30%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае благоприятного итога принесет 3150 рублей.
В пяти последних очных поединках команды забили не более двух мячей за матч. ТБ 2.5 идет за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.63.
Из пяти предыдущих матчей итальянцев и англичан три закончились со счетом 1:1. Повторение этого результата предложено за 6.50. Другие вероятные исходы: минимальная победа Англии 1:0 — за 7.00, безголевая ничья 0:0 — за 7.50.
Соперники забили друг другу в шести встречах из последних 10. Обмен голами доступен за 1.97, обратный рынок предложен за 1.83.
При этом в предыдущих двух матчах против действующих чемпионов Европы команда Гарета Саутгейта не отличилась ни разу. На голы только одной сборной можно поставить за 2.30.
Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Италия — Англия
Обе сборные отлично выступают в отборах к чемпионатам Европы, где в основном нужно обыгрывать «карликов». Проблемы начинаются, когда приходится играть с равными по классу. Особенно это касается Англии — в памяти тут же всплывает последний розыгрыш Лиги наций. В группе с Италией, Германией и Венгрией парни Гарета Саутгейта не добыли ни одной победы: по три раза сыграли вничью и проиграли. Причем итальянцам за два матча «Три льва» не забили ни одного мяча.
В группе отбора на ЧЕ именно эти две команды разыграют путевки, а компанию им составят Украина, Мальта и Северная Македония. Так что первый же тур станет ключевым в распределении мест. Италия в отборочных турнирах на Евро в последний раз проиграла дома в 1999 году. А кислая игра англичан против топ-соперников и конкретно против итальянцев намекает на небольшое количество голов.
Рекомендуемая ставка: победа Италии с форой (0) за 2.05.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4