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Италия — Англия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 23 марта 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Италия — Англия 23 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Роберто Манчини.
Фото Global Look Press

23 марта сборная Италии примет Англию в матче первого тура отборочного турнира Евро-2024. Игра состоится на домашней арене «Наполи» — «Диего Армандо Марадона». Главный арбитр встречи серб Срджан Йованович даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. В России игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
23 мар, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Италия
Англия

Аналитики букмекерской компании PARI считают, что у команд близкие шансы на победу. Успех Англии можно взять с коэффициентом 2.50, это приблизительно 38% вероятности исхода. Выигрыш Италии идет за 2.95 (32%). Ничья доступна за 3.15 (30%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае благоприятного итога принесет 3150 рублей.

В пяти последних очных поединках команды забили не более двух мячей за матч. ТБ 2.5 идет за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.63.

Из пяти предыдущих матчей итальянцев и англичан три закончились со счетом 1:1. Повторение этого результата предложено за 6.50. Другие вероятные исходы: минимальная победа Англии 1:0 — за 7.00, безголевая ничья 0:0 — за 7.50.

Соперники забили друг другу в шести встречах из последних 10. Обмен голами доступен за 1.97, обратный рынок предложен за 1.83.

При этом в предыдущих двух матчах против действующих чемпионов Европы команда Гарета Саутгейта не отличилась ни разу. На голы только одной сборной можно поставить за 2.30.

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Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Италия — Англия

Обе сборные отлично выступают в отборах к чемпионатам Европы, где в основном нужно обыгрывать «карликов». Проблемы начинаются, когда приходится играть с равными по классу. Особенно это касается Англии — в памяти тут же всплывает последний розыгрыш Лиги наций. В группе с Италией, Германией и Венгрией парни Гарета Саутгейта не добыли ни одной победы: по три раза сыграли вничью и проиграли. Причем итальянцам за два матча «Три льва» не забили ни одного мяча.

В группе отбора на ЧЕ именно эти две команды разыграют путевки, а компанию им составят Украина, Мальта и Северная Македония. Так что первый же тур станет ключевым в распределении мест. Италия в отборочных турнирах на Евро в последний раз проиграла дома в 1999 году. А кислая игра англичан против топ-соперников и конкретно против итальянцев намекает на небольшое количество голов.

Рекомендуемая ставка: победа Италии с форой (0) за 2.05.

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«Металлург» — «Авангард»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 23 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
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Пари НН – Локомотив
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Спартак – Ахмат
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Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
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