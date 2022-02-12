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Исраэль Адесанья — Роберт Уиттакер: где смотреть бой UFC 271 13 февраля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция боя Исраэль Адесанья — Роберт Уиттакер на UFC 271
Виталий Пудздрав
Исраэль Адесанья.
Фото Getty Images

13 февраля в Хьюстоне состоится турнир UFC 271, главным событием которого будет титульный бой между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером. Ивент примет Toyota Centre. Начало поединка — в 6.00.

Адесанья — фаворит боя, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу Исраэля можно за 1.33 — это около 72% вероятности. Успех Уиттакера идет за 3.50 (27%), а ничья доступна за 70.0 (1%).

Вы можете поставить на досрочную победу Адесаньи за 2.20. Аналогичный выбор в пользу Уиттакера оценивается котировкой 6.20.

Шансы Адесаньи выиграть бой болевым, удушающим или добровольной сдачей оцениваются коэффициентом 20.0. Такой же выбор в пользу Роберта доступен за 15.0.

Победа Исраэля нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией идет за 2.30. Аналогичный вариант в пользу Уиттакера — за 8.00.

Исраэль Адесанья и&nbsp;Роберт Уиттакер. UFC 271: Уиттакер отомстит Адесанье, Льюис вырубит Туивасу

Также вы можете выбрать раунд, в котором будет выигран бой:

  • 1-й — коэффициент 5.30;

  • 2-й — 6.20;

  • 3-й — 6.40;

  • 4-й — 7.70;

  • 5-й — 10.99;

  • по очкам — 1.80.

Тотал раундов больше 4.5 можно взять за 1.75, а ТМ 4.5 — за 2.08.

Прогнозы на спорт
Исраэль Адесанья
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Краснодар

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Александр Соболев

Спартак

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