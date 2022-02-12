Исраэль Адесанья.

13 февраля в Хьюстоне состоится турнир UFC 271, главным событием которого будет титульный бой между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером. Ивент примет Toyota Centre. Начало поединка — в 6.00.

Адесанья — фаворит боя, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу Исраэля можно за 1.33 — это около 72% вероятности. Успех Уиттакера идет за 3.50 (27%), а ничья доступна за 70.0 (1%).

Вы можете поставить на досрочную победу Адесаньи за 2.20. Аналогичный выбор в пользу Уиттакера оценивается котировкой 6.20.

Шансы Адесаньи выиграть бой болевым, удушающим или добровольной сдачей оцениваются коэффициентом 20.0. Такой же выбор в пользу Роберта доступен за 15.0.

Победа Исраэля нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией идет за 2.30. Аналогичный вариант в пользу Уиттакера — за 8.00.

Также вы можете выбрать раунд, в котором будет выигран бой:

1-й — коэффициент 5.30 ;

2-й — 6.20 ;

3-й — 6.40 ;

4-й — 7.70 ;

5-й — 10.99 ;

по очкам — 1.80.

Тотал раундов больше 4.5 можно взять за 1.75, а ТМ 4.5 — за 2.08.