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Испания — Италия: где смотреть матч чемпионата Европы 20 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Испания — Италия 20 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Риккардо Калафьори (сборная Италии).
Фото Getty Images

20 июня Испания и Италия встретятся во втором туре группового этапа Евро-2024. Сборные возглавляют квартет В, куда также попали Албания и Хорватия. Игра пройдет в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене» и стартует в 22.00 по московскому времени. Соперников рассудит словенский судья Славко Винчич. Прямой эфир встречи проведут онлайн-платформа «Okko Спорт» и телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы. Группа B
20 июн, 22:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Испания
Италия

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является Испания: поставить на победу коллектива Луиса де ла Фуэнте можно с коэффициентом 2.15, это приблизительно 43% вероятности. Триумф «скуадры адзурры» предложили за 3.90 (26%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 3.25 (31%).

Выигрыш «красной фурии» с форой (0) оценили в 1.50. Котировка на Ф2(0) — 2.65.

Тотал больше 2.5 мяча на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.70.

Рынок на обмен голами представлен за 1.90. На «обе забьют — нет» дали 1.93.

Душан Тадич (сборная Сербии). Тадич остался в запасе на игру с Англией, а после разнес решение тренера. Климат в сборной Сербии вызывает вопросы

В первом туре испанцы разгромили Хорватию (3:0) и не пропустили. Еще один «сухарь» в их исполнении можно взять за 2.55.

Два наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча указывают на ничью или минимальную победу «красной фурии»:

  • 1:1 — за 6.00;
  • 1:0 — за 7.00.
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Во Владивостоке состоятся масштабные соревнования по компьютерному спорту «КиберФест»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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