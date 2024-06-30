Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

Испания — Грузия: где смотреть матч чемпионата Европы 30 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Испания — Грузия 30 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нико Уильямс, сборная Испании.
Фото Global Look Press

Грузия проникла в плей-офф на дебютном Евро в истории и теперь в 1/8 финала сойдется с грозной Испанией. Игра на стадионе «Райн-Энерги» в Кельне состоится 30 июня в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — француз Франсуа Летексье. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы. 1/8 финала
30 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Испания
Грузия

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение «Красной фурии»: ее победа в основное время идет с коэффициентом 1.20, что приблизительно 83% вероятности. Успех подопечных Вилли Саньоля доступен за 17.0 (4%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья дана за 6.80 (13%).

Попадание «Красной фурии» в восьмерку сильнейших практически не вызывает сомнений: поставить на это можно с котировкой 1.07. Квалификация Грузии идет за 9.00.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, исхода поединка показывают огромное превосходство подопечных Луиса де ла Фуэнте:

• 2:0 — за 5.50;

• 3:0 — за 6.50;

• 1:0 — за 7.00.

Жорж Микаутадзе. Испания — Грузия: Микаутадзе и Хвича удивят «Красную фурию»

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

Рынок «обе забьют» дан за 2.55, противоположный вариант оценен в 1.53.

Условие, при котором отличится лишь одна из сборных, предложено с котировкой 1.70.

Евро-2024 — время большого футбола и волшебства! Забери магический бездепозитный бонус до 15 000 рублей в FONBET и ставь на главные матчи года

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Евро-2024
1
Читайте также
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
Лаутаро обошел Пеле, Месси не попал в состав, а Канада выбила Чили. Что произошло на Кубке Америки-2024 30 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Англия — Словакия: где смотреть матч чемпионата Европы 30 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Адамян уверен в убедительной победе Франции над Бельгией в 1/8 финала Евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
19.07 00:00
Пари НН – Рубин
 - : -
19.07 00:00
Оренбург – Спартак
 - : -
19.07 00:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости