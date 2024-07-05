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Испания — Германия: Мусиала и Руис зажгут в предварительном финале Евро

Прогноз на матч 1/4 финала чемпионата Европы Испания — Германия 5 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Джамал Мусиала, сборная Германии.
Фото Global Look Press

Самая горячая четвертьфинальная пара Евро — Испания и Германия. 5 июля команды схлестнутся на «Мерседес-Бенц Арене» в Штутгарте, стартовый свисток арбитра Энтони Тейлора из Англии прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 18:00 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы. 1/4 финала
05 июл, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Испания
Германия

Букмекеры не выявили однозначного фаворита: поставить на победу Испании в основное время можно с коэффициентом 2.75, что составляет примерно 35% вероятности. Успех бундестим доступен за чуть большие 2.85 (34%), «мирный» результат предложен с котировкой 3.20 (31%).

Проход «красной фурии» в следующий раунд оценен в 1.89, этот рынок на Германию идет за 1.96.

Три наиболее ожидаемых аналитиками результата поединка отражают примерно равные шансы команд:

• 1:1 — за 5.00;

• победа Испании 1:0 — за 7.40;

• успех Германии 1:0 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.77.

Рынок «обе забьют» дан за 1.74, противоположный вариант доступен за 2.14.

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Прогноз и ставка на матч Испания — Германия

Испания и Германия — две самые результативные команды Евро с девятью и 10 забитыми мячами соответственно. По данным Opta, это два главных фаворита — поэтому стоит ждать бескомпромиссную игру. Также в числе самых результативных игроков турнира располагаются представители обеих сборных. Джамал Мусиала с тремя голами делит первое место в списке бомбардиров, Фабиан Руис с 2+2 — верхнюю строчку в зачете по «гол+пас».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.74.

Евро-2024
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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