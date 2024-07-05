Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Испания — Германия: где смотреть матч 1/4 финала чемпионата Европы 5 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча 1/4 финала чемпионата Европы Испания — Германия 5 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки сборной Испании в матче с Грузией.
Фото Global Look Press

Два главных фаворита Евро Испания и Германия сойдутся уже в четвертьфинале турнира. Игра пройдет 5 июля на «Мерседес-Бенц Арене» в Штутгарте. Английский арбитр Энтони Тейлор даст стартовый свисток в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 18:00 мск.

Чемпионат Европы. 1/4 финала
05 июл, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Испания
Германия

По мнению букмекеров, в паре нет явного фаворита: успех «красной фурии» в основное время можно взять с коэффициентом 2.75, что около 35% вероятности. Выигрыш подопечных Юлиана Нагельсманна идет за 2.85 (34%), котировка на ничью — 3.20 (31%).

Проход Испании в следующий раунд оценен в 1.89, этот рынок на Германию идет за 1.96.

Три наиболее ожидаемых аналитиками результата поединка отражают примерно равные шансы команд:

• 1:1 — за 5.00;

• победа Испании 1:0 — за 7.40;

• успех Германии 1:0 — за 7.60.

Джамал Мусиала, сборная Германии. Испания — Германия: Мусиала и Руис зажгут в предварительном финале Евро

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.77.

Рынок «обе забьют» дан за 1.74, противоположный вариант доступен за 2.14.

Условие «Испания не проиграет в основное время и обе забьют» доступно с котировкой 1.97.

Евро-2024
0
Читайте также
Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на жилой дом в Приморско-Ахтарске
В Месси вселился Смолов, но вратарь спас чемпионов от позора. Что произошло в матче Аргентина – Эквадор на Кубке Америки
Дело генерала Цокова о мошенничестве прекратили в связи с его смертью
Силы ПВО уничтожили 50 БПЛА ВСУ над Кубанью, Ростовской и Запорожской областями
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Португалия — Франция: Роналду вновь огорчит?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости