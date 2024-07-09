В первом полуфинале чемпионата Европы сойдутся Испания и Франция. Игра пройдет 9 июля на «Альянц Арене» в Мюнхене. Арбитр Славко Винчич из Словении даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».

Букмекеры не выявили однозначного фаворита: успех «Красной фурии» в основное время предложен с котировкой 2.80, вероятность этого исхода — примерно 35%. Выигрыш «Трехцветных» доступен за чуть большие 3.15 (31%), это даже больше, чем дают на ничью, — 2.90 (34%).

Проход Испании в финал можно взять за 1.85, этот рынок на Францию дан за 2.04.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 4.70;

• 0:0 — за 5.60;

• 1:0 в пользу Испании — за 6.20.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.60, ТМ 2.5 — за 1.53.

Вероятность обмена результативными ударами оценена в 2.02, условие «обе забьют — нет» идет за 1.84.

Прогноз и ставка на матч Испания — Франция

«Трехцветные» пролезли в полуфинал всего с тремя голами на турнире. Причем подопечным Дидье Дешама серьезно с ними везло — на их счету два автогола и мяч с пенальти от Килиана Мбаппе. В четвертьфинале французы не забили ни одного Португалии, а на групповом этапе — Нидерландам. Испания кажется еще более мощной и организованной командой: победила во всех матчах Евро и пропустила всего два раза.

Рекомендуемая ставка: ИТМ2 (0.5) за 2.62.