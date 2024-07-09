«Я бы не стал ставить на исход в основное время». Прогноз Адамяна на полуфинал Испания — Франция

9 июля в 22:00 по московскому времени Испания и Франция сыграют в полуфинале Евро-2024. Прогноз на встречу, которая пройдет в Мюнхене, дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

В какой форме Испания

Четыре победы в основное и одна в дополнительное время — таков улов испанцев на Евро-2024. На пути к полуфиналу «красная фурия» обыграла Хорватию (3:0), Италию (1:0), Албанию (1:0), Грузию (4:1) и Германию (2:1, доп. вр.). Подопечные Луиса де ла Фуэнте забили 11 мячей (столько же только у Германии, больше — ни у кого) и пропустили два (меньше только у Франции — один). В среднем они наносят 20,0 ударов и 7,2 удара в створ ворот за матч. По большинству важнейших статистических выкладок, а также в целом по демонстрируемой игре Испания является лучшей командой чемпионата Европы и лидером в букмекерских котировках.

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Немцы в четвертьфинале своим прессингом заставили испанцев попотеть, у тех возникали серьезные проблемы при выходе из обороны в атаку. Однако травма Педри обернулась вынужденной заменой на Дани Ольмо, который стал автором первого гола в матче. На 89-й минуте хозяева турнира сумели перевести игру в дополнительное время, но на 119-й минуте другой вышедший на замену игрок — Микель Мерино — вывел «красную фурию» в полуфинал. Перед встречей с Францией де ла Фуэнте придется искать замену важнейшему правому защитнику Дани Карвахалю, удаленному в игре с Германией.

В какой форме Франция

Пока французы не демонстрируют футбол, который полтора года назад позволил им дойти до финала чемпионата мира. Тогда «трехцветные» забивали больше всех, сейчас же имеют всего три мяча в пяти матчах, причем два из них были автоголами. Не похож сам на себя новоявленный форвард «Реала» Килиан Мбаппе, забивший только с пенальти Польше. Пройти так далеко удалось во многом благодаря хорошей игре в обороне: 1:0 с Австрией, 0:0 с Нидерландами, 1:1 с Польшей, 1:0 с Бельгией, 0:0 и 5:3 по пенальти с Португалией. За последний рубеж отвечает Майк Меньян из «Милана», делающий 3,2 сейва за матч. В среднем французы наносят 17,4 удара (4,2 из них в створ) за игру.

Невзрачный футбол привел к потере первого места в группе и попаданию в более сложную часть сетки. Дидье Дешаму предстоит решить, возвращать ли в состав отбывшего дисквалификацию Адриена Рабьо или вновь довериться Эдуарду Камавинге, неплохо проведшему четвертьфинал против Португалии.

Испания — Франция: статистика личных встреч

В октябре 2021 года Франция обыграла Испанию (2:1) в финале Лиги наций благодаря успешной игре Килиана Мбаппе (гол + пас). В 2012 году команды встречались в четвертьфинале чемпионата Европы, и тогда сильнее оказались испанцы (2:0).

Прогноз Карена Адамяна на матч Испания — Франция 9 июля

«Испания в шаге от того, чтобы стать первой сборной в истории чемпионатов Европы, которой удастся одержать шесть побед подряд. В четвертьфинале команде де ла Фуэнте пришлось играть дополнительное время, чтобы сломить сопротивление хозяев турнира немцев. Французы тоже дадут бой, поэтому я бы не стал ставить на исход в основное время. Лучше перестраховаться и взять любой проход в финал. Тем более у Испании не будет важнейшего защитника Карвахаля, что несколько усложнит ей жизнь. На руку «красной фурии» абсолютно пресная игра «трехцветных» в атаке: ни одного гола с игры за весь турнир», — считает Адамян.

На проход Испании в финал в основное, дополнительное время или в серии пенальти в букмекерской компании FONBET можно поставить за коэффициент 1.80.

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