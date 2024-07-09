Испания — Франция: где смотреть полуфинал чемпионата Европы 9 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
9 июля Испания и Франция схлестнутся в первом полуфинале Евро-2024. Игра пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит встречу судейская бригада во главе со словенцем Славкой Винчичем. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 21.45 мск.
Букмекеры считают, что каждый исход может произойти примерно с одинаковой вероятностью: победа подопечных Луиса де ла Фуэнте в основное время предложена за 2.80, шанс реализации этого результата — около 35%. Успех французов оценен в 3.15 (31%), ничья идет за 2.90 (34%).
Проход Испании в финал можно взять за 1.85, этот рынок на Францию дан за 2.04.
Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.60, ТМ 2.5 — за 1.53.
Вероятность обмена результативными ударами оценена в 2.02, условие «обе забьют — нет» идет за 1.84.
Комбинированный вариант на непоражение испанцев и тотал больше 1.5 гола доступен за 2.10.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 4.70;
• 0:0 — за 5.60;
• 1:0 в пользу Испании — за 6.20.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -