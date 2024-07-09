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Испания — Франция: где смотреть полуфинал чемпионата Европы 9 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция полуфинала чемпионата Европы Испания — Франция 9 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Фабиан Руис, сборная Испании.
Фото Getty Images

9 июля Испания и Франция схлестнутся в первом полуфинале Евро-2024. Игра пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит встречу судейская бригада во главе со словенцем Славкой Винчичем. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 21.45 мск.

Чемпионат Европы. 1/2 финала
09 июл, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Испания
Франция

Букмекеры считают, что каждый исход может произойти примерно с одинаковой вероятностью: победа подопечных Луиса де ла Фуэнте в основное время предложена за 2.80, шанс реализации этого результата — около 35%. Успех французов оценен в 3.15 (31%), ничья идет за 2.90 (34%).

Проход Испании в финал можно взять за 1.85, этот рынок на Францию дан за 2.04.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.60, ТМ 2.5 — за 1.53.

Вероятность обмена результативными ударами оценена в 2.02, условие «обе забьют — нет» идет за 1.84.

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Комбинированный вариант на непоражение испанцев и тотал больше 1.5 гола доступен за 2.10.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 4.70;

• 0:0 — за 5.60;

• 1:0 в пользу Испании — за 6.20.

Евро-2024
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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15
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 - : -
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