Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Думаю, голы мы увидим, но не больше двух». Бурунов оставил прогноз на финал Евро-2024

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мигель Мерино и Ферран Торрес.
Фото Getty Images

14 июля сборные Испании и Англии сыграют в финале чемпионата Европы. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Прогноз на игру, которая пройдет в Берлине, дал известный актер и амбассадор FONBET Сергей Бурунов.

Чемпионат Европы. Финал
14 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
Англия

В какой форме Испания

Испания — самая результативная команда Евро-2024. В шести матчах она забила 13 мячей, ни разу не уйдя с поля без гола. Только Германии удалось не дать себя обыграть в основное время, однако хозяева чемпионата Европы не дотерпели до серии пенальти (1:2, доп. вр.). В активе испанцев 21 голевой момент, 17,7 удара по воротам и 6,3 удара в створ за игру, а также в среднем 57,3% владения мячом.

Регистрируйся в Fonbet по промокоду BUR и получи бездепозитный фрибет от первого букмекера до 15 000 рублей

Даже на родине не ожидали, что «Красная фурия» сумеет добраться до финала. Казалось, что сборная находится на этапе перестройки, которая завершится к ЧМ-2026. Но Луис де ла Фуэнте проделал огромную работу, чтобы Испания добралась до решающего матча, пройдя на своем пути Хорватию, Италию, Албанию, Грузию, Германию и Францию. С финалистами ЧМ-2022 удалось справиться даже без двух дисквалифицированных защитников — Дани Карвахаля и Робина Ле Нормана, которые будут доступны в финале. Лучший бомбардир команды с тремя мячами — Дани Ольмо.

Лионель Месси. «Аргентина найдет ключ к воротам колумбийцев». Прогноз Адамяна на финал Кубка Америки

В какой форме Англия

Эксперты изначально считали англичан главными фаворитами Евро-2024, однако невзрачная игра на групповом этапе заставила сомневаться относительно чемпионских перспектив команды. 1:0 с Сербией, 1:1 с Данией и 0:0 со Словенией не вызывали восторга. В 1/8 финала против Словакии спастись удалось только на 94-й минуте (2:1, доп. вр.), в 1/4 финала против Швейцарии — на 80-й минуте (1:1, 5:3 по пенальти), в 1/2 финала против Нидерландов решающий мяч был забит на 91-й минуте (2:1).

Ни в одном матче турнира «Трем львам» не удалось выиграть с разницей больше чем в один гол. Зато они показали себя настоящими королями концовок, забив четыре мяча после 75-й минуты. Во многом благодаря заменам Гарета Саутгейта. Каждый раз героем становился новый игрок: Джуд Беллингем, Харри Кейн, Букайо Сака, Олли Уоткинс. Англия еще и лидер Евро-2024 по попаданиям в каркас ворот (четыре). Как и испанцы, англичане за весь турнир ни разу не пропустили больше одного мяча за матч. Лучший бомбардир с тремя мячами — Кейн.

Родриго. «Аут — последнее, куда будет отправлен мяч в этом матче». Прогноз Нагучева на финал Евро-2024

Испания — Англия: статистика личных встреч

Последний раз команды встречались в 2018 году, когда в рамках группового этапа Лиги наций обменялись гостевыми победами — 2:1 в пользу Испании, 3:2 в пользу Англии. В четвертьфинале Евро-1996 сильнее оказались англичане (0:0, 4:2 по пенальти).

Прогноз Сергея Бурунова на матч Испания — Англия 14 июля

«Нас ждет жаркий и напряженный финал Евро! Если Испания забьет первой, Англии придется играть в футбол и раскрыть все силы, чтобы сравнять счет в основное время. Если первыми забьют англичане, испанцы покажут свой атакующий максимум, чтобы сдвинуть запаркованный даблдекер. Думаю, голы мы увидим, но не больше двух», — заявил Бурунов.

В букмекерской компании FONBET на 1 или 2 мяча в финале Евро можно поставить с коэффициентом 1.95.

Регистрируйся в Fonbet по промокоду BUR и получи бездепозитный фрибет от первого букмекера до 15 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Евро-2024
Прогнозы на спорт
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
2
0
Читайте также
В раде заявили о готовности главкома ВСУ Сырского подписать капитуляцию
Бронзовый подвиг Суареса и роковая «паненка» Дэвиса. Что произошло в матче Канада – Уругвай на Кубке Америки
Песков назвал итоги саммита НАТО в Вашингтоне угрожающими для России
Захарова сообщила о готовившемся на деньги США покушении на Путина
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Испания — Англия: где смотреть матч чемпионата Европы 14 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Аргентина — Колумбия: где смотреть матч Кубка Америки 15 июля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости