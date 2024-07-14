«Аут — последнее, куда будет отправлен мяч в этом матче». Прогноз Нагучева на финал Евро-2024

14 июля, в 22.00 по московскому времени, сборные Испании и Англии сыграют в финале чемпионата Европы. Прогноз на игру, которая пройдет в Берлине, дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

В какой форме Испания

Испания дошла до финала в статусе самой результативной команды Евро-2024, в шести матчах забив 13 мячей. В ее активе 21 голевой момент, 17,7 удара по воротам и 6,3 удара в створ за игру. Луис де ла Фуэнте проделал огромную работу, чтобы Испания прошла Хорватию, Италию, Албанию, Грузию, Германию и Францию. Только немцам удалось не проиграть в основное время, однако гол Микеля Мерино на 119-й минуте завершил чемпионат Европы для хозяев турнира.

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С французами, финалистами ЧМ-2022, «Красной фурии» удалось справиться за 90 минут благодаря мячам Ламина Ямаля и Дани Ольмо. Победа была одержана даже без двух дисквалифицированных защитников — Дани Карвахаля и Робина Ле Нормана, которые будут доступны в финале.

В какой форме Англия

По ходу групповой части Евро-2024 болельщики, недовольные игрой англичан, призывали Гарета Саутгейта уйти в отставку. 1:0 с Сербией, 1:1 с Данией и 0:0 со Словенией не вызывали восторга. В 1/8 финала против Словакии «Три льва» спаслись только на 94-й минуте (2:1, доп. вр.), в 1/4 финала против Швейцарии — на 80-й минуте (1:1, 5:3 по пенальти), в 1/2 финала против Нидерландов решающий мяч был забит на 91-й (2:1).

Англичане по-прежнему не знают, что такое победа с разницей больше чем в один гол. Но это не мешает им переламывать ход неудачно складывающихся матчей благодаря заменам уже реже критикуемого Саутгейта. Англия — лидер Евро-2024 по попаданиям в каркас ворот (четыре).

Испания — Англия: статистика личных встреч

На групповом этапе Лиги наций в 2018 году команды обменялись гостевыми победами — 2:1 в пользу Испании, 3:2 в пользу Англии.

Прогноз Романа Нагучева на матч Испания — Англия 14 июля

«Финал чемпионата Европы — сложно предсказуемое мероприятие, потому что обе команды подошли к решающему матчу в очень хорошей форме. Но есть вещи, которые на Евро-2024 неизбежны, исходя из стиля игры. Предлагаю поставить на тотал аутов меньше 35,5. И Испания, и Англия очень хорошо контролируют мяч, хорошо действуют при владении после отбора. Для них аут — последнее, куда будет отправлен мяч, обе команды стараются им дорожить и часто играют в середину. Мой прогноз: «низ» по аутам», — заявил Нагучев.

На тотал меньше 35,5 аута в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 2.20.

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