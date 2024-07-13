Испания — Англия: «Красная фурия» воспользуется слабыми точками англичан
Чемпионат Европы завершится 14 июля — в этот день пройдет финал между Испанией и Англией. Матч на Олимпийском стадионе в Берлине начнется в 22.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада арбитров во главе с французом Франсуа Летексье. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».
По мнению букмекеров, ближе к победе находятся испанцы: триумф «Красной фурии» в основное время предложен с котировкой 2.55, вероятность этого исхода — приблизительно 38%. Успех «Трех львов» можно взять за 3.55 (27%), даже ничья идет за меньшие 2.80 (35%).
На то, что трофей достанется Испании, коэффициент — 1.70. Этот рынок на Англию дан за 2.26.
Три наиболее возможных, по оценкам экспертов, результата финала выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 4.70;
• 0:0 — за 5.40;
• победа Испании 1:0 — за 5.80.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.70, ТМ 2.5 — за 1.50.
Рынок на обмен результативными ударами предложен с котировкой 2.10, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.77.
Прогноз и ставка на матч Испания — Англия
«Красная фурия» обладает одной из лучших атак на турнире: в среднем за игру заколачивает 2,17 гола, а за звание лучшего бомбардира борется их футболист Дани Ольмо (три мяча). В четырех из шести матчей Евро испанцы отличались уже в первом тайме. Три из четырех пропущенных Англии случились как раз в первой половине матча. Впрочем, она отыгрывалась в каждой встрече плей-офф.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 первого тайма (0.5) за 2.67.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -