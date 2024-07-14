14 июля определится победитель чемпионата Европы-2024 — за титул сразятся Испания и Англия. Финал состоится на Олимпийском стадионе в Берлине и стартует в 22.00 по московскому времени. Соперников рассудит французский судья Франсуа Летексье. Онлайн-платформа «Okko Спорт», а также телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» покажут игру в прямом эфире.

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является Испания: взять победу коллектива Луиса де ла Фуэнте можно с коэффициентом 2.50, это приблизительно 38% вероятности. Триумф «Трех львов» предложили за 3.55 (28%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 2.90 (34%).

Выигрыш «Красной фурии» с форой (0) оценили в 1.65. Котировка на Ф2(0) — 2.30.

Тотал больше 2.5 мяча на Олимпийском стадионе в Берлине доступен за 2.55, ТМ 2.5 — за 1.52.

Рынок на обмен голами представлен за 2.10. На «обе забьют — нет» дали 1.75.

В двух матчах плей-офф из трех «Красная фурия» пропустила первой. На то, что Англия откроет счет, можно поставить за 2.35.

Четыре наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата финала указывают на ничью по итогам 90 минут или минимальную победу одной из сборных: