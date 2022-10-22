Ислам Махачев — Чарльз Оливейра: прогноз на бой UFC 22 октября 2022 года
22 октября в главном поединке UFC 280 сойдутся Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Они сразятся за чемпионский пояс легкого дивизиона — начнут, ориентировочно, после 21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с «Этихад Арены» в Абу-Даби можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru (21.00 мск), в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч! Боец» (16.55 мск).
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом российского бойца. Поставить на победу Махачева можно за 1.45, это примерно 66% вероятности исхода. Успех Чарльза Оливейры доступен за 3.00 (33%), ничья — за 60.0 (1%).
При ставке в 1000 рублей на победу бразильца в случае его триумфа выплата составит 3000 рублей.
Если считаете, что Махачев победит досрочно, поставьте на это за 1.64. Аналогичная ставка на Оливейру идет за 3.10.
А будет ли вообще в бою досрочная победа? У Ислама в карьере 22 победы, из них только восемь были объявлены решением. У Чарльза из 33 выигрышей благодаря судейскому вердикту вообще только три. Поэтому ожидаемо, что бойцы выявят сильнейшего за пять раундов без помощи рефери, котировка на это невысокая — 1.22.
Эксперты не ждут долгой схватки — по их мнению, даже трех раундов ожидать не стоит. Поставить на тотал меньше 2.5 раунда можно за 1.57, в то время как на обратный исход — за 2.40.
Из 22 побед Ислама в карьере девять были добыты сабмишеном. Оливейра финишировал болевым/удушающим 21 раз при 33 победах. Поставить на то, что и в этом бою триумфатор добьется успеха при помощи в партере, можно за 1.85.
Вариант, при котором бой завершится нокаутом/добиванием/дисквалификацией одного из бойцов, аналитики оценили в 2.95.
Прогноз и ставка на бой Махачев — Оливейра
Ислам Махачев считается фаворитом боя, но это спорно. Ученик Абдулманапа Нурмагомедова не проигрывает в UFC уже семь лет, всесторонне развит — может победить по очкам, задушить, сделать болевой или отправить в нокаут. Но надо заметить, что прежде достойной оппозиции у него не было.
На другом краю октагона Чарльз Оливейра, и это совсем другая история. Бразилец в UFC уже 12 лет, а в копилке у него бои с Энтони Петтисом, Фрэнки Эдгаром, Тони Фергюсоном, Максом Холлоуэем и другими легендами. Более того, Оливейра обрел вторую молодость и идет на винстрике из 11 побед. Семь раз за серию бразилец праздновал успех благодаря сабмишену.
Ислам тоже не чурается болевых или удушающих, в 2021 году вообще выдал серию из трех подряд побед сабмишеном. Встречаются два мастера партера — наверняка один из них победит любимым образом.
Рекомендуемая ставка: бой закончится болевым/удушающим за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1