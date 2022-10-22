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Ислам Махачев — Чарльз Оливейра: прогноз на бой UFC 22 октября 2022 года

Ислам Махачев — Чарльз Оливейра: прогноз на бой UFC 22 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Ислам Махачев.
Фото Официальная группа UFC ВК.

22 октября в главном поединке UFC 280 сойдутся Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Они сразятся за чемпионский пояс легкого дивизиона — начнут, ориентировочно, после 21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с «Этихад Арены» в Абу-Даби можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru (21.00 мск), в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч! Боец» (16.55 мск).

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Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом российского бойца. Поставить на победу Махачева можно за 1.45, это примерно 66% вероятности исхода. Успех Чарльза Оливейры доступен за 3.00 (33%), ничья — за 60.0 (1%).

При ставке в 1000 рублей на победу бразильца в случае его триумфа выплата составит 3000 рублей.

Если считаете, что Махачев победит досрочно, поставьте на это за 1.64. Аналогичная ставка на Оливейру идет за 3.10.

А будет ли вообще в бою досрочная победа? У Ислама в карьере 22 победы, из них только восемь были объявлены решением. У Чарльза из 33 выигрышей благодаря судейскому вердикту вообще только три. Поэтому ожидаемо, что бойцы выявят сильнейшего за пять раундов без помощи рефери, котировка на это невысокая — 1.22.

Эксперты не ждут долгой схватки — по их мнению, даже трех раундов ожидать не стоит. Поставить на тотал меньше 2.5 раунда можно за 1.57, в то время как на обратный исход — за 2.40.

Из 22 побед Ислама в карьере девять были добыты сабмишеном. Оливейра финишировал болевым/удушающим 21 раз при 33 победах. Поставить на то, что и в этом бою триумфатор добьется успеха при помощи в партере, можно за 1.85.

Вариант, при котором бой завершится нокаутом/добиванием/дисквалификацией одного из бойцов, аналитики оценили в 2.95.

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Прогноз и ставка на бой Махачев — Оливейра

Ислам Махачев считается фаворитом боя, но это спорно. Ученик Абдулманапа Нурмагомедова не проигрывает в UFC уже семь лет, всесторонне развит — может победить по очкам, задушить, сделать болевой или отправить в нокаут. Но надо заметить, что прежде достойной оппозиции у него не было.

На другом краю октагона Чарльз Оливейра, и это совсем другая история. Бразилец в UFC уже 12 лет, а в копилке у него бои с Энтони Петтисом, Фрэнки Эдгаром, Тони Фергюсоном, Максом Холлоуэем и другими легендами. Более того, Оливейра обрел вторую молодость и идет на винстрике из 11 побед. Семь раз за серию бразилец праздновал успех благодаря сабмишену.

Ислам тоже не чурается болевых или удушающих, в 2021 году вообще выдал серию из трех подряд побед сабмишеном. Встречаются два мастера партера — наверняка один из них победит любимым образом.

Рекомендуемая ставка: бой закончится болевым/удушающим за 1.85.

Прогнозы на спорт
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
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Локомотив – Динамо
 - : -
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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