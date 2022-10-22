22 октября в главном поединке UFC 280 сойдутся Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Они сразятся за чемпионский пояс легкого дивизиона — начнут, ориентировочно, после 21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с «Этихад Арены» в Абу-Даби можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru (21.00 мск), в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч! Боец» (16.55 мск).

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом российского бойца. Поставить на победу Махачева можно за 1.45, это примерно 66% вероятности исхода. Успех Чарльза Оливейры доступен за 3.00 (33%), ничья — за 60.0 (1%).

При ставке в 1000 рублей на победу бразильца в случае его триумфа выплата составит 3000 рублей.

Если считаете, что Махачев победит досрочно, поставьте на это за 1.64. Аналогичная ставка на Оливейру идет за 3.10.

А будет ли вообще в бою досрочная победа? У Ислама в карьере 22 победы, из них только восемь были объявлены решением. У Чарльза из 33 выигрышей благодаря судейскому вердикту вообще только три. Поэтому ожидаемо, что бойцы выявят сильнейшего за пять раундов без помощи рефери, котировка на это невысокая — 1.22.

Эксперты не ждут долгой схватки — по их мнению, даже трех раундов ожидать не стоит. Поставить на тотал меньше 2.5 раунда можно за 1.57, в то время как на обратный исход — за 2.40.

Из 22 побед Ислама в карьере девять были добыты сабмишеном. Оливейра финишировал болевым/удушающим 21 раз при 33 победах. Поставить на то, что и в этом бою триумфатор добьется успеха при помощи в партере, можно за 1.85.

Вариант, при котором бой завершится нокаутом/добиванием/дисквалификацией одного из бойцов, аналитики оценили в 2.95.

Прогноз и ставка на бой Махачев — Оливейра

Ислам Махачев считается фаворитом боя, но это спорно. Ученик Абдулманапа Нурмагомедова не проигрывает в UFC уже семь лет, всесторонне развит — может победить по очкам, задушить, сделать болевой или отправить в нокаут. Но надо заметить, что прежде достойной оппозиции у него не было.

На другом краю октагона Чарльз Оливейра, и это совсем другая история. Бразилец в UFC уже 12 лет, а в копилке у него бои с Энтони Петтисом, Фрэнки Эдгаром, Тони Фергюсоном, Максом Холлоуэем и другими легендами. Более того, Оливейра обрел вторую молодость и идет на винстрике из 11 побед. Семь раз за серию бразилец праздновал успех благодаря сабмишену.

Ислам тоже не чурается болевых или удушающих, в 2021 году вообще выдал серию из трех подряд побед сабмишеном. Встречаются два мастера партера — наверняка один из них победит любимым образом.

Рекомендуемая ставка: бой закончится болевым/удушающим за 1.85.