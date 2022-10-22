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Сегодня, 19:15

Ислам Махачев — Чарльз Оливейра: где смотреть бой UFC 22 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция боя UFC Ислам Махачев — Чарльз Оливейра 22 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Чарльз Оливейра.
Фото Getty Images

Поединок между представителями России и Бразилии за титул в легком весе пройдет 22 октября в Абу-Даби на «Этихад Арене» и начнется после 22.00 по московскому времени — в 21.00 стартует основной кард. Посмотреть бой Махачева с Оливейрой можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Боец».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Махачева фаворитом поединка. На победу представителя России можно поставить с коэффициентом 1.40, что приблизительно 71% вероятности исхода. На то, что Оливейра вернет потерянный титул, котировка — 3.20 (28%). Ничья оценена вечно громадными 69.0 (1%).

Ставка в 1000 рублей на бразильца в случае его победы принесет выигрыш в 3200 рублей, чистая прибыль составит 2200 рублей.

Эксперты не сомневаются, что пятираундовый бой завершится досрочно, котировка — 1.22. Такой успех Махачева идет за 1.64, Оливейры — за 3.10.

Если считаете, что спортсмены пройдут весь путь и упадут в объятия судей, возьмите победу решением за 4.29.

На тотал 1.5 раунда коэффициент — 1.66, на ТБ 2.5 — 2.40, на ТБ 3.5 — 3.21, на ТБ 4.5 — 3.96.

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Каким способом будет выигран бой Махачевым? Болевой, удушающий, добровольная сдача — 2.45, нокаут, технический нокаут или дисквалификация — 4.60.

Можете рискнуть и взять вариант «с одного из бойцов будет снято очко», коэффициент — 15.0.

Прогнозы на спорт
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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Петр Ян — Шон О'Мэлли: где смотреть бой UFC 22 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
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