Букмекеры оценили шансы Махачева на победу в возможном поединке с Волкановски

22 октября российский боец UFC Ислам Махачев переиграл бразильца Чарльза Оливейру и завоевал вакантный чемпионский титул в легком весе. 31-летний спортсмен одолел противника удушающим приемом во втором раунде.

Сразу после триумфа Махачев обратился и вызвал на бой лучшего средневеса организации австралийца Алекса Волкановски, который также занимает первую строчку UFC вне зависимости от весовой категории. По данным MMA Junkie, их поединок может возглавить турнир UFC 284, который состоится 12 февраля 2023 года в австралийском городе Перт.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили перспективы бойцов. Они считают фаворитом Махачева, на победу которого предложен коэффициент 1.20, что примерно 81% вероятности. Успех Волкановски идет за 4.90 (18%), ничья — за суровые 70.0 (1%).

Австралиец выступает в UFC с ноября 2016 года и с тех пор не проиграл ни одного поединка. В 2019-м Александр завоевал пояс и провел уже четыре защиты, а его победная серия в организации растянулась на 12 боев. Для Махачева триумф с Оливейрой стал 11-м кряду в UFC.