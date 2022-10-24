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Сегодня, 13:15

Букмекеры оценили шансы Махачева на победу в возможном поединке с Волкановски

Евгений Коростелев
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Ислам Махачев.
Фото Getty Images

22 октября российский боец UFC Ислам Махачев переиграл бразильца Чарльза Оливейру и завоевал вакантный чемпионский титул в легком весе. 31-летний спортсмен одолел противника удушающим приемом во втором раунде.

Сразу после триумфа Махачев обратился и вызвал на бой лучшего средневеса организации австралийца Алекса Волкановски, который также занимает первую строчку UFC вне зависимости от весовой категории. По данным MMA Junkie, их поединок может возглавить турнир UFC 284, который состоится 12 февраля 2023 года в австралийском городе Перт.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили перспективы бойцов. Они считают фаворитом Махачева, на победу которого предложен коэффициент 1.20, что примерно 81% вероятности. Успех Волкановски идет за 4.90 (18%), ничья — за суровые 70.0 (1%).

Австралиец выступает в UFC с ноября 2016 года и с тех пор не проиграл ни одного поединка. В 2019-м Александр завоевал пояс и провел уже четыре защиты, а его победная серия в организации растянулась на 12 боев. Для Махачева триумф с Оливейрой стал 11-м кряду в UFC.

Прогнозы на спорт
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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25 тур
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29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
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