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Ислам Махачев — Алекс Волкановски: где смотреть бой UFC 12 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция боя UFC Ислам Махачев — Алекс Волкановски 12 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Ислам Махачев.
Фото Getty Images

12 февраля на RAC Arena в городе Перт, Австралия, состоится титульный поединок с участием российского бойца Ислама Махачева. Его соперником в схватке за звание чемпиона в легком весе станет австралиец Александр Волкановски. Турнир UFC 284 стартует в 02.00 по московскому времени, бои основного карда — в 06.00 мск. Махачев и Волкановски выйдут в клетку приблизительно в 07.30 мск. Посмотреть поединок в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Боец».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Махачева абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить за 1.17, это приблизительно 83% вероятности исхода. Ничья доступна за крупные 65.0 (2%), успех Волкановски — за 5.50 (15%).

Ставка в 1000 рублей на австралийца в случае его выигрыша принесет выплату в 5500 рублей, а чистая прибыль составит 4500 рублей.

На досрочный триумф Ислама предложена котировка — 1.30, выигрыш его соперника идет за 8.50.

Бой за чемпионский титул проходит в пятираундовом формате. Можете выбрать количество пятиминуток, которые пройдут спортсмены:

  • на два и более раунда можно поставить за 1.35, на ТМ 1.5 — за 3.20;

  • на ТБ 2.5 — за 1.65, на ТМ 2.5 — за 2.24;

  • на ТБ 3.5 — за 2.08, на ТМ 3.5 — за 1.75;

  • на максимум раундов — за 2.91, на ТМ 4.5 — за 1.41.

Последние пять поединков в UFC Махачев выиграл досрочно: четырежды сдачей и один раз техническим нокаутом. На его успех в бою с Волкановски болевым, удушающим или добровольной сдачей предложено поставить за 1.85. На триумф КО/ТКО/дисквалификацией — за 5.50.

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У австралийца те же условия доступны за 30.0 и 10.0 соответственно.

На то, что бой завершится в стартовые 60 секунд первого раунда, котировка — 20.0.

Считаете, что один из спортсменов ткнет сопернику в глаз и поединок будет остановлен? На это можно поставить за 5.00.

Прогнозы на спорт
Ислам Махачев
UFC
ММА
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Краснодар

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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