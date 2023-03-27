Ирландия — Франция: прогноз на матч квалификации Евро-2024 27 марта 2023 года
27 марта Ирландия и Франция встретятся в рамках квалификации Евро-2024. Матч пройдет в Дублине на стадионе «Авива», португальский арбитр Артур Диаш даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. В России отборочный турнир показывает онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании OlimpbetI считают гостей серьезными фаворитами: поставить на победу команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.48, что составляет около 66% вероятности. Успех ирландцев доступен с котировкой 8.50 (10%), ничья идет за 4.30 (22%).
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В XXI веке команды встречались пять раз: французы оформили три победы, еще две игры закончились вничью. Поставить на то, что в предстоящем матче «парни в зеленом» не уступят, можно за 2.65.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на серьезное превосходство Франции:
• успех гостей 1:0 идет за 6.50;
• победа 2:0 — тоже за 6.50;
• ничья 0:0 — за 8.50.
Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.88. За последние пять очных матчей сборные лишь однажды пробили верх по забитым мячам.
Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Ирландия — Франция 27 марта 2023 года
Франция начала квалификацию с уверенного разгрома Нидерландов (4:0). Несмотря на отсутствие пропущенных мячей, «Трехцветные» позволили нанести сопернику 10 ударов (пять в створ) и привезли пенальти в компенсированное время. За весь же 2022 год французы лишь трижды сыграли на ноль — а это 15 матчей во всех турнирах. Ирландцы же за последние 11 игр во всех соревнованиях не отличились только дважды, а в последней встрече прихлопнули Латвию — 3:2.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (0.5) за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4