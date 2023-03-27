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Ирландия — Франция: прогноз на матч квалификации Евро-2024 27 марта 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Ирландия — Франция 27 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Антуан Гризманн в матче против Нидерландов.
Фото Global Look Press

27 марта Ирландия и Франция встретятся в рамках квалификации Евро-2024. Матч пройдет в Дублине на стадионе «Авива», португальский арбитр Артур Диаш даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. В России отборочный турнир показывает онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
27 мар, 21:45. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
Франция

Аналитики букмекерской компании OlimpbetI считают гостей серьезными фаворитами: поставить на победу команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.48, что составляет около 66% вероятности. Успех ирландцев доступен с котировкой 8.50 (10%), ничья идет за 4.30 (22%).

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В XXI веке команды встречались пять раз: французы оформили три победы, еще две игры закончились вничью. Поставить на то, что в предстоящем матче «парни в зеленом» не уступят, можно за 2.65.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на серьезное превосходство Франции:

• успех гостей 1:0 идет за 6.50;

• победа 2:0 — тоже за 6.50;

• ничья 0:0 — за 8.50.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.88. За последние пять очных матчей сборные лишь однажды пробили верх по забитым мячам.

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Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Ирландия — Франция 27 марта 2023 года

Франция начала квалификацию с уверенного разгрома Нидерландов (4:0). Несмотря на отсутствие пропущенных мячей, «Трехцветные» позволили нанести сопернику 10 ударов (пять в створ) и привезли пенальти в компенсированное время. За весь же 2022 год французы лишь трижды сыграли на ноль — а это 15 матчей во всех турнирах. Ирландцы же за последние 11 игр во всех соревнованиях не отличились только дважды, а в последней встрече прихлопнули Латвию — 3:2.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (0.5) за 1.90.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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