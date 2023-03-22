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Иран — Россия: прогноз на товарищеский матч 23 марта 2023 года

Прогноз на товарищеский матч Иран — Россия 23 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Тренировка сборной России перед матчем с Ираном.
Фото Телеграм-канал сборной России, Telegram

23 марта сборная России впервые выйдет на поле в 2023 году. Команда Валерия Карпина проведет товарищескую встречу с Ираном. Игра состоится на территории соперника — в Тегеране на стадионе Azadi Sport Complex. Начало — в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 19.50 мск.

Товарищеские матчи.
23 мар, 20:00. Azadi Stadium (Тегеран)
Иран
Россия

Аналитики букмекерской компании PARI отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу Ирана можно с коэффициентом 2.32, вероятность — примерно 43%. Успех России предложен с котировкой 3.35 (28%), ничья идет за близкие 3.30 (29%).

Верите в команду Карпина? Ставка в 1000 рублей на выигрыш россиян при благоприятном исходе принесет 3350 рублей.

В 2022-м Россия после отстранения от международных турниров провела три товарищеских матча и ни разу не проиграла (победа и две ничьи). Поставить на очередное непоражение россиян можно с коэффициентом 1.65. При этом с персами сборная встречалась два раза и однажды уступила.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) идет за 1.62, Ф2(0) — за 2.32;

• Ф1(-1.5) можно взять за 4.90, Ф2(+1.5) — за 1.18.

Аналитики не ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.65. В 2022-м Россия выступала не слишком ярко: два из трех товарищеских матчей завершились вообще без голов, еще в одной игре сборная победила 2:1.

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Прогноз и ставка на товарищеский матч Иран — Россия

Персы неплохо выступают дома: за последние 10 матчей во всех турнирах проиграли лишь дважды и оформили семь побед. Самая статусная жертва Ирана — Уругвай (1:0). Россия же в последнее время выступает крайне редко — за весь 2022-й провела лишь три матча, а в 2023-м еще не играла.

Соперники команды Карпина в 2022-м были не слишком серьезные — Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Но даже с такими оппонентами русские выглядели неубедительно: выиграли лишь однажды и дважды скатали ничьи, показав не лучшую игру. Иран же — участник последнего чемпионата мира, эта сборная опаснее предыдущих соперников России.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.62.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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