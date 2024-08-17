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«Ипсвич» — «Ливерпуль»: Слот ярко начнет в Англии

Прогноз на матч АПЛ «Ипсвич» — «Ливерпуль» 17 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Арне Слот, главный тренер «Ливерпуля».
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» в первом туре АПЛ столкнется с «Ипсвичем», который только этим летом поднялся в высший дивизион из чемпионшипа. Игра на стадионе «Энфилд» начнется в 14.30 по московскому времени, главный арбитр — Тим Робинсон. В России легально не показывают премьер-лигу.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
17 авг, 14:30. Portman Road (Ипсвич)
Ипсвич
Ливерпуль

Букмекеры считают мерсисайдцев однозначными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.33, вероятность этого исхода — примерно 74%. Выигрыш команды Кирана Маккенны дан за 8.40 (10%), даже на ничью котировка заметно ниже — 6.00 (16%).

Вероятность того, что хозяева хотя бы не уступят, оценена в 3.50.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство красных:

• 2:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 7.80;

• 3:0 — за 8.40.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.02, ТМ 3.5 — за 1.78.

Рынок на обмен результативными ударами предложен с котировкой 1.70, опция «обе забьют — нет» идет за 2.10.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). «Реал» начал сезон с трофея и едет на Балеары, чтобы развить успех. «Мальорка» не испортит мадридцам старт в ла лиге

Прогноз и ставка на матч «Ипсвич» — «Ливерпуль»

Хозяева под руководством 38-летнего Маккенны оформили выход в АПЛ в первом же сезоне после промоушена в чемпионшип. «Трактористы» совершили летом несколько интересных трансферов, но глобально их состав все равно выглядит слабейшим в чемпионате. Вероятно, «Ливерпуль» сможет удачно стартовать против такого соперника. К тому же если вспомнить историю противостояния, то две последние встречи команд в премьер-лиге закончились разгромными победами мерсисайдцев — 5:0 и 6:0.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.83.

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
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