«Ипсвич» — «Ливерпуль»: Слот ярко начнет в Англии
«Ливерпуль» в первом туре АПЛ столкнется с «Ипсвичем», который только этим летом поднялся в высший дивизион из чемпионшипа. Игра на стадионе «Энфилд» начнется в 14.30 по московскому времени, главный арбитр — Тим Робинсон. В России легально не показывают премьер-лигу.
Букмекеры считают мерсисайдцев однозначными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.33, вероятность этого исхода — примерно 74%. Выигрыш команды Кирана Маккенны дан за 8.40 (10%), даже на ничью котировка заметно ниже — 6.00 (16%).
Вероятность того, что хозяева хотя бы не уступят, оценена в 3.50.
Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство красных:
• 2:0 — за 7.20;
• 2:1 — за 7.80;
• 3:0 — за 8.40.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.02, ТМ 3.5 — за 1.78.
Рынок на обмен результативными ударами предложен с котировкой 1.70, опция «обе забьют — нет» идет за 2.10.
Прогноз и ставка на матч «Ипсвич» — «Ливерпуль»
Хозяева под руководством 38-летнего Маккенны оформили выход в АПЛ в первом же сезоне после промоушена в чемпионшип. «Трактористы» совершили летом несколько интересных трансферов, но глобально их состав все равно выглядит слабейшим в чемпионате. Вероятно, «Ливерпуль» сможет удачно стартовать против такого соперника. К тому же если вспомнить историю противостояния, то две последние встречи команд в премьер-лиге закончились разгромными победами мерсисайдцев — 5:0 и 6:0.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.83.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0