8 февраля в четвертьфинале Кубка Италии «Интер» сыграет с «Ромой» Жозе Моуринью. Матч пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в сервисе Okko.

«Интер» является фаворитом встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на него можно за 1.60 — это около 59% вероятности. Успех «Ромы» оценивается коэффициентом 5.30 (18%), а ничья идет 4.20 (23%).

Ф1(-1) идет за 1.94, а Ф2(+1) — за 1.86.

При ставке в 1000 рублей на ничью в основное время потенциальная выплата составит 5300 рублей.

Ставку «Рома» не проиграет» можно взять за 7.00.

Шансы «Интера» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.85.

Уверены, что «Рома» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 9.00.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:1 в пользу «Интера». На него можно поставить за 7.60.