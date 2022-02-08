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Сегодня, 13:15

«Интер» — «Рома»: прогноз и ставки на матч матч Кубка Италии 8 февраля

Прогноз на матч Кубка Италии «Интер» — «Рома»
Виталий Пудздрав
Эдин Джеко.
Фото Getty Images

8 февраля в четвертьфинале Кубка Италии «Интер» сыграет с «Ромой» Жозе Моуринью. Матч пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в сервисе Okko.

Италия. Кубок. 1/4 финала
08 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Рома

«Интер» является фаворитом встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на него можно за 1.60 — это около 59% вероятности. Успех «Ромы» оценивается коэффициентом 5.30 (18%), а ничья идет 4.20 (23%).

Ф1(-1) идет за 1.94, а Ф2(+1) — за 1.86.

При ставке в 1000 рублей на ничью в основное время потенциальная выплата составит 5300 рублей.

Ставку «Рома» не проиграет» можно взять за 7.00.

 
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Шансы «Интера» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.85.

Уверены, что «Рома» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 9.00.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:1 в пользу «Интера». На него можно поставить за 7.60.

  • ТМ 0.5 — 15.0;

  • обе забьют: нет — 2.20;

  • точный счет: 1:0 — 8.30.

Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Рома
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Динамо

 5
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Спартак

 10 1 2
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