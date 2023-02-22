«Интер» — «Порту»: где смотреть матч Лиги чемпионов 22 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
22 февраля «Интер» и «Порту» сыграют первый матч противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды встретятся в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», арбитр Срджан Йованович из Сербии даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 22.45 мск.
Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: на победу «нерадзурри» предложен коэффициент 1.74, что составляет приблизительно 56% вероятности. Успех «драконов» можно взять с котировкой 5.60 (17%). Ничья идет за меньшие 3.70 (27%).
Думаете, что соперники не определят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3700 рублей.
Эксперты считают португальцев очевидным аутсайдером матча на «Сан-Сиро». Но гости подошли к матчу 1/8 ЛЧ на фантастической серии из 22 матчей без поражений во всех турнирах. Рынок на то, что «драконы» не уступят и в предстоящей встрече, оценен в 2.17.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата матча намекают на серьезное преимущество хозяев:
• победа «Интера» 1:0 идет за 5.60;
• ничья 1:1 — за 6.70;
• успех «нерадзурри» 2:0 — за 6.90.
Также вы можете сразу попробовать угадать победителя всего противостояния, который продолжит борьбу за трофей в четвертьфинале. Поставить на проход «Интера» можно за 1.55, на проход «драконов» — за 2.55.
Матч в Милане вряд ли порадует большим количеством голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.70.
Рынок на забитые мячи от обеих команд можно оформить за 2.10, «обе забьют — нет» идет за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2