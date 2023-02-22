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«Интер» — «Порту»: где смотреть матч Лиги чемпионов 22 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Где смотреть матч Лиги чемпионов «Интер» — «Порту» 22 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Лаутаро Мартинес («Интер»).
Фото Global Look Press

22 февраля «Интер» и «Порту» сыграют первый матч противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды встретятся в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», арбитр Срджан Йованович из Сербии даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 22.45 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Порту

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: на победу «нерадзурри» предложен коэффициент 1.74, что составляет приблизительно 56% вероятности. Успех «драконов» можно взять с котировкой 5.60 (17%). Ничья идет за меньшие 3.70 (27%).

Думаете, что соперники не определят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3700 рублей.

Эксперты считают португальцев очевидным аутсайдером матча на «Сан-Сиро». Но гости подошли к матчу 1/8 ЛЧ на фантастической серии из 22 матчей без поражений во всех турнирах. Рынок на то, что «драконы» не уступят и в предстоящей встрече, оценен в 2.17.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата матча намекают на серьезное преимущество хозяев:

• победа «Интера» 1:0 идет за 5.60;

• ничья 1:1 — за 6.70;

• успех «нерадзурри» 2:0 — за 6.90.

Игроки &laquo;Интера&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Удинезе&raquo;. «Интер» — «Порту»: прогноз на матч Лиги чемпионов 22 февраля 2023 года

Также вы можете сразу попробовать угадать победителя всего противостояния, который продолжит борьбу за трофей в четвертьфинале. Поставить на проход «Интера» можно за 1.55, на проход «драконов» — за 2.55.

Матч в Милане вряд ли порадует большим количеством голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.70.

Рынок на забитые мячи от обеих команд можно оформить за 2.10, «обе забьют — нет» идет за 1.73.

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«Интер» — «Порту»: прогноз на матч Лиги чемпионов 22 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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