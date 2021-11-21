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«Интер» — «Наполи»: прогноз и ставки на матч Серии А 21 ноября 2021 года

15:15
Лоренцо Инсинье. Фото Reuters
Лоренцо Инсинье. Фото Reuters
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21 ноября в 13-м туре чемпионата Италии сыграют «Интер» и «Наполи». Встреча пройдет в Милане на стадионе. «Сан-Сиро» и начнется в 20.00. Трансляцию покажет «Матч! Футбол 1».

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Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Интер» фаворитом встречи. На успех миланской команды можно совершить ставку с коэффициентом 2.25 — это примерно 43% вероятности.

Ничью предлагается взять за 3.50 (28%), а победа «Наполи» есть в линии за 3.30 (29%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Наполи» потенциальная выплата составит 3 300 рублей.

Ф1(-1.5) идет за 3.30, а Ф2(+1.5) — за 1.34.

Ставку «Наполи» не проиграет" можно взять за 1.69.

Шансы «Интера» забить больше одного оцениваются коэффициентом 2.00.

Уверены, что «Наполи» также сумеет отличиться больше одного раза в матче?

ИТБ2 (1.5) доступен за 2.55. Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:0 в пользу «Интера» наиболее вероятным. На него можно поставить за 6.00.

Италия. Серия А. 13-й тур
21 нояб, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
21 ноября, 20:00
Наполи
Судьи
Паоло Валери

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Матвей Леонов все материалы автора
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