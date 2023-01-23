Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Интер» — «Эмполи»: прогноз на матч серии А 23 января 2023 года

Прогноз на матч серии А «Интер» — «Эмполи» 23 января 2023 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Федерико Димарко.
Фото Global Look Press

23 января в 19-м туре серии А встретятся «Интер» и «Эмполи». Матч начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Джузеппе Меаца», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 19-й тур
23 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Эмполи

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает хозяев безоговорочными фаворитами. Поставить на них можно всего за 1.31, это примерно 76% вероятности. Ничью оценили в 6.00 (16%), успех «Эмполи» маловероятен — 9.30 (8%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 6000 рублей.

«Эмполи» не проигрывает уже четыре матча подряд. Если считаете, что и с «Интером» клуб сыграет успешно, оформите ставку за 3.70.

Улучшить коэффициент на победу «Интера» или добавить шансов «Эмполи» можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.80, Ф2(+1.5) — за 2.08.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, поставить на ТБ 2.5 можно всего за 1.58.

Обмен голами маловероятен — в последних двух встречах прошить «Интер» было сложно. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08, обратный исход идет за 1.75.

Наиболее возможный точный счет встречи — 2:0 в пользу хозяев за 6.10.

Федерико Кьеза. «Ювентус» — «Аталанта»: бывшая команда Миранчука добьет оскандалившегося фаворита

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Эмполи»

Январский отрезок «Эмполи» можно считать успешным — команда не проиграла еще ни одного матча в новом году. Команда даже сыграла вничью с «Лацио» (2:2). Однако против «Интера», не так давно разгромившего «Милан» в Суперкубке, это не аргумент. Парни Индзаги не проигрывают уже семь матчей кряду. Да и последний раз «Эмполи» побеждал нерадзурри в 2006 году, так что на три очка шансов нет. Скорее «Интер» крупно победит, как сделал недавно с заклятыми соперниками по дерби.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Эмполи
0
Читайте также
Команда Загитовой обыграла команду Валиевой на Кубке Первого канала
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
Киев складирует поставляемые Западом вооружения на территории АЭС
Мау покинул пост ректора РАНХиГС из-за состояния здоровья
В Самаре была задержана пиарящаяся на СВО активистка Цуканова
В Германии оценили русские шутки о Шольце
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алекс де Минаур — Новак Джокович: прогноз на матч Australian Open 23 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости