«Интер» — «Эмполи»: прогноз на матч серии А 23 января 2023 года
23 января в 19-м туре серии А встретятся «Интер» и «Эмполи». Матч начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Джузеппе Меаца», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.40 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает хозяев безоговорочными фаворитами. Поставить на них можно всего за 1.31, это примерно 76% вероятности. Ничью оценили в 6.00 (16%), успех «Эмполи» маловероятен — 9.30 (8%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 6000 рублей.
«Эмполи» не проигрывает уже четыре матча подряд. Если считаете, что и с «Интером» клуб сыграет успешно, оформите ставку за 3.70.
Улучшить коэффициент на победу «Интера» или добавить шансов «Эмполи» можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.80, Ф2(+1.5) — за 2.08.
Эксперты не сомневаются в результативности встречи, поставить на ТБ 2.5 можно всего за 1.58.
Обмен голами маловероятен — в последних двух встречах прошить «Интер» было сложно. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08, обратный исход идет за 1.75.
Наиболее возможный точный счет встречи — 2:0 в пользу хозяев за 6.10.
Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Эмполи»
Январский отрезок «Эмполи» можно считать успешным — команда не проиграла еще ни одного матча в новом году. Команда даже сыграла вничью с «Лацио» (2:2). Однако против «Интера», не так давно разгромившего «Милан» в Суперкубке, это не аргумент. Парни Индзаги не проигрывают уже семь матчей кряду. Да и последний раз «Эмполи» побеждал нерадзурри в 2006 году, так что на три очка шансов нет. Скорее «Интер» крупно победит, как сделал недавно с заклятыми соперниками по дерби.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2