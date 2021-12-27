Игрок букмекера выиграл почти миллион рублей с экспресса на НБА

Сезон в НБА в самом разгаре. Один из игроков букмекерской компании БЕТСИТИ составил экспресс на несколько матчей турнира и выиграл благодаря нему 974 745 рублей.

?Наш герой собрал экспресс из трех баскетбольных матчей вторника и вот, что у него получилось:

«Майами Хит» — «Орландо Мэджик»: Ф1(-9.5) за 1.83 (93:83).

«Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс»: ТБ (208.5) за 1.92 (144:99).

«Сан-Антонио Сперс» — «Детройт Пистонс»: ТБ (220.5) за 1.94 (144:109).

1.83 х 1.92 х 1.95 = 6.816384.

На эту сумму игрок поставил 143 000 рублей.

Фавориты принесли успех

Ставка на фору в игре «Майами» и «Орландо» зашла очень нервно. «Майами» вообще любят играть «валидольно». В предыдущей игре клуб победил «Детройт» с разницей лишь в три очка — 115:112. В этом матче итоговый счет 93:83 в пользу команды из Майами чудом подарил нашему герою нужный результат. Его ставка на фору -9.5 зашла без запаса. Одно лишнее очко «Мэджик» могло испортить весь экспресс, но повезло.

В другом матче ставка на тотал очков больше 208.5 зашла более уверенно. «Кливленд» и «Торонто» выдали результативный поединок. Что не удивительно — эта ставка заходила в двух предыдущих играх «Кливленда». Сыграла она и в этот раз: встреча завершилась со счетом 144:99 в пользу «Кавальерс».

В третьей встрече экспресса та же ставка на тотал сыграла довольно

убедительно. «Сан-Антонио» перед этим матчем шел на серии из двух побед подряд. В игре против «Детройта» «Сперс"также оказались успешны, накидав соперникам 144 очка. «Пистонс» ответили на это 109 очками, что в сумме дало 253. Это позволило зайти ставке на тотал больше 220.5.

Экспресс сыграл, а наш герой выиграл 974 745 рублей. Поздравляем счастливчика и желаем дальнейших успехов с БЕТСИТИ!