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Ига Свентек — Линда Носкова: прогноз на матч WTA Варшава 28 июля 2023 года

Прогноз на матч WTA Варшава Ига Свентек — Линда Носкова 28 июля 2023 года
Евгений Коростелев
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Ига Свентек.
Фото Global Look Press

28 июля в четвертьфинале турнира в Варшаве первая ракетка мира Ига Свентек сыграет с чешкой Линдой Носковой. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Ранее девушки ни разу друг с другом не играли.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Свентек безоговорочным фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.05, что примерно 95% вероятности исхода. Успех Носковой доступен за 9.50 (5%).

Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае сенсационного результата принесет 9500 рублей.

Победа Свентек со счетом 2:0 идет за 1.26. Оба матча на этом турнире Ига взяла без потери сета.

Также ее успех с форой (-6.5) гейма доступен за 1.88. Если верите, что полька справится еще быстрее, оформите Ф1(-7.5) за 2.67.

Тотал меньше 19.5 гейма оценен в 1.53, ТБ 19.5 — в 2.47.

Счет 6:0 в одном из сетов предложен за 4.70. Помните же, что Ига чаще других громит соперниц?

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Прогноз и ставка на матч Ига Свентек — Линда Носкова

Свентек заявилась на домашний турнир категории 250 и прошла два раунда точно не для того, чтобы вылететь в четвертьфинале. Первая ракетка мира сделает все возможное, чтобы забрать титул и порадовать местных болельщиков. Конечно, при этом ей не хотелось бы слишком много времени проводить на корте, что она доказала в первых двух раундах — легко разбила соперниц со счетом 2:0. Особенно показательной была игра с американкой Лью — уже разыгравшаяся Ига отдала ей всего четыре гейма. То же самое случится и в матче с Носковой.

Рекомендуемая ставка: ТМ 18.5 за 1.71.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Ига Свентек
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