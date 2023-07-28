Ига Свентек — Линда Носкова: прогноз на матч WTA Варшава 28 июля 2023 года
28 июля в четвертьфинале турнира в Варшаве первая ракетка мира Ига Свентек сыграет с чешкой Линдой Носковой. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Ранее девушки ни разу друг с другом не играли.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Свентек безоговорочным фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.05, что примерно 95% вероятности исхода. Успех Носковой доступен за 9.50 (5%).
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Победа Свентек со счетом 2:0 идет за 1.26. Оба матча на этом турнире Ига взяла без потери сета.
Также ее успех с форой (-6.5) гейма доступен за 1.88. Если верите, что полька справится еще быстрее, оформите Ф1(-7.5) за 2.67.
Тотал меньше 19.5 гейма оценен в 1.53, ТБ 19.5 — в 2.47.
Счет 6:0 в одном из сетов предложен за 4.70. Помните же, что Ига чаще других громит соперниц?
Прогноз и ставка на матч Ига Свентек — Линда Носкова
Свентек заявилась на домашний турнир категории 250 и прошла два раунда точно не для того, чтобы вылететь в четвертьфинале. Первая ракетка мира сделает все возможное, чтобы забрать титул и порадовать местных болельщиков. Конечно, при этом ей не хотелось бы слишком много времени проводить на корте, что она доказала в первых двух раундах — легко разбила соперниц со счетом 2:0. Особенно показательной была игра с американкой Лью — уже разыгравшаяся Ига отдала ей всего четыре гейма. То же самое случится и в матче с Носковой.
Рекомендуемая ставка: ТМ 18.5 за 1.71.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1