Ига Свентек — Каролина Мухова: действующей победительнице Ролан Гаррос" будет непросто разгромить чешку без первого мяча
10 июня в Париже состоится финал «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде. В матче за титул сойдутся прошлогодняя победительница, первая ракетка мира Ига Свентек и чешка Каролина Мухова, занимающая 43-е место в рейтинге WTA. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени, в России она легально показана не будет. Поразительно, но счет личных встреч — 2:0 в пользу Муховой.
Правда, фаворитом финала аналитики букмекерской компании FONBET назвали Свентек. Ее успех можно взять с коэффициентом 1.16, вероятность такого исхода — 86%. Триумф Муховой идет за 6.00 (14%).
Ставка в 1000 рублей на представительницу Чехии в случае ее сенсационного выигрыша принесет выплату в 6000 рублей.
Тотал больше 18.5 гейма доступен за 1.78, ТМ 18.5 — за 2.04. В полуфинале бразильянке Хаддад-Майя удалось навязать Свентек борьбу и пробить «верх».
Победу Муховой с форой (+5.5) гейма предложено оформить за 2.10, триумф ее соперницы с гандикапом (-5.5) — за 1.73.
На то, что Каролина возьмет больше семи геймов, котировка — 1.72. А на ее успех в одном из сетов — 2.75.
Два эйса подряд в одном гейме можно взять за 7.00. Таким же коэффициентом оценены две подряд двойные ошибки.
Прогноз и ставка на матч Ига Свентек — Каролина Мухова
Для Свентек этот финал в Париже станет третьим за последние четыре года. Польская теннисистка действительно сильна на французском грунте, что в очередной раз доказала по ходу этого турнира — не проиграла ни одной партии. Однако по статистике все было не слишком гладко. Например, Ига оформляла очень мало эйсов (в среднем один за матч) и показывала довольно низкий процент попадания первым мячом — даже в разгромных играх с Ван и Лью он составил 62 и 55 соответственно. А всего из шести игр она только в одной преодолела отметку в 64%.
Финал же — событие, которое заставляет переживать любого игрока, даже хай-класса. И Свентек не исключение. Наверняка, существенно улучшить показатели польке не удастся в том числе из-за нервов. В таком случае стоит присмотреться к проценту ввода мяча в игру в ее исполнении.
Рекомендуемая ставка: процент первой подачи Свентек меньше 64.5% за 1.85.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9