10 июня в Париже состоится финал «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде. В матче за титул сойдутся прошлогодняя победительница, первая ракетка мира Ига Свентек и чешка Каролина Мухова, занимающая 43-е место в рейтинге WTA. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени, в России она легально показана не будет. Поразительно, но счет личных встреч — 2:0 в пользу Муховой.

Правда, фаворитом финала аналитики букмекерской компании FONBET назвали Свентек. Ее успех можно взять с коэффициентом 1.16, вероятность такого исхода — 86%. Триумф Муховой идет за 6.00 (14%).

Ставка в 1000 рублей на представительницу Чехии в случае ее сенсационного выигрыша принесет выплату в 6000 рублей.

Тотал больше 18.5 гейма доступен за 1.78, ТМ 18.5 — за 2.04. В полуфинале бразильянке Хаддад-Майя удалось навязать Свентек борьбу и пробить «верх».

Победу Муховой с форой (+5.5) гейма предложено оформить за 2.10, триумф ее соперницы с гандикапом (-5.5) — за 1.73.

На то, что Каролина возьмет больше семи геймов, котировка — 1.72. А на ее успех в одном из сетов — 2.75.

Два эйса подряд в одном гейме можно взять за 7.00. Таким же коэффициентом оценены две подряд двойные ошибки.

Прогноз и ставка на матч Ига Свентек — Каролина Мухова

Для Свентек этот финал в Париже станет третьим за последние четыре года. Польская теннисистка действительно сильна на французском грунте, что в очередной раз доказала по ходу этого турнира — не проиграла ни одной партии. Однако по статистике все было не слишком гладко. Например, Ига оформляла очень мало эйсов (в среднем один за матч) и показывала довольно низкий процент попадания первым мячом — даже в разгромных играх с Ван и Лью он составил 62 и 55 соответственно. А всего из шести игр она только в одной преодолела отметку в 64%.

Финал же — событие, которое заставляет переживать любого игрока, даже хай-класса. И Свентек не исключение. Наверняка, существенно улучшить показатели польке не удастся в том числе из-за нервов. В таком случае стоит присмотреться к проценту ввода мяча в игру в ее исполнении.

Рекомендуемая ставка: процент первой подачи Свентек меньше 64.5% за 1.85.

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