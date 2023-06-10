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Сегодня, 10:25

Ига Свентек — Каролина Мухова: действующей победительнице Ролан Гаррос" будет непросто разгромить чешку без первого мяча

Прогноз на финал «Ролан Гаррос» Ига Свентек — Каролина Мухова 10 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Ига Свентек.
Фото Getty Images

10 июня в Париже состоится финал «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде. В матче за титул сойдутся прошлогодняя победительница, первая ракетка мира Ига Свентек и чешка Каролина Мухова, занимающая 43-е место в рейтинге WTA. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени, в России она легально показана не будет. Поразительно, но счет личных встреч — 2:0 в пользу Муховой.

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Правда, фаворитом финала аналитики букмекерской компании FONBET назвали Свентек. Ее успех можно взять с коэффициентом 1.16, вероятность такого исхода — 86%. Триумф Муховой идет за 6.00 (14%).

Ставка в 1000 рублей на представительницу Чехии в случае ее сенсационного выигрыша принесет выплату в 6000 рублей.

Тотал больше 18.5 гейма доступен за 1.78, ТМ 18.5 — за 2.04. В полуфинале бразильянке Хаддад-Майя удалось навязать Свентек борьбу и пробить «верх».

Победу Муховой с форой (+5.5) гейма предложено оформить за 2.10, триумф ее соперницы с гандикапом (-5.5) — за 1.73.

На то, что Каролина возьмет больше семи геймов, котировка — 1.72. А на ее успех в одном из сетов — 2.75.

Два эйса подряд в одном гейме можно взять за 7.00. Таким же коэффициентом оценены две подряд двойные ошибки.

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Прогноз и ставка на матч Ига Свентек — Каролина Мухова

Для Свентек этот финал в Париже станет третьим за последние четыре года. Польская теннисистка действительно сильна на французском грунте, что в очередной раз доказала по ходу этого турнира — не проиграла ни одной партии. Однако по статистике все было не слишком гладко. Например, Ига оформляла очень мало эйсов (в среднем один за матч) и показывала довольно низкий процент попадания первым мячом — даже в разгромных играх с Ван и Лью он составил 62 и 55 соответственно. А всего из шести игр она только в одной преодолела отметку в 64%.

Финал же — событие, которое заставляет переживать любого игрока, даже хай-класса. И Свентек не исключение. Наверняка, существенно улучшить показатели польке не удастся в том числе из-за нервов. В таком случае стоит присмотреться к проценту ввода мяча в игру в ее исполнении.

Рекомендуемая ставка: процент первой подачи Свентек меньше 64.5% за 1.85.

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Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Ига Свентек
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«Манчестер Сити» — «Интер»: прогноз на финал Лиги чемпионов 10 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
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Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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