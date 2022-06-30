Ига Швентек — Лесли Керхове: прогноз на матч Уимблдона 30 июня 2022 года
Первая ракетка мира Ига Швентек 30 июня проведет второй матч на Уимблдоне. Ее соперницей станет теннисистка из Нидерландов Лесли Керхове. Встреча начнется на Центральном корте приблизительно в 17.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Прежде соперницы ни разу не встречались.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что Швентек уверенно победит. На нее можно поставить с минимальным из возможных коэффициентом 1.01, это 99% вероятности. На успех Керхове котировка 16.0 (1%).
Если считаете, что именно Керхове прервет победную серию Швентек из 36 матчей, ставка в 1000 рублей на это принесет 16 000 рублей.
Также можете взять триумф голландки с форой по геймам:
Конечно, наиболее вероятный точный счет — 2-0 по сетам в пользу Иги за 1.08. Даже выигранная Керхове партия доступна за 7.00.
Возьмет ли Лесли хотя бы пять геймов? На ТБ 16.5 коэффициент 2.20, на ТМ 16.5 — 1.63.
На то, что Швентек снова повесит сопернице «баранку», котировка 3.00.
Прогноз и ставка на матч Ига Швентек — Лесли Керхове
Швентек — машина. В первом круге Уимблдона она без игровой практики и без матчей на траве разбила Яну Фетт из Хорватии, отдав ей всего три гейма. При этом во второй партии полька совершила феноменальный камбэк — уступала 1:3 и 0-40, но все равно победила.
Керхове — теннисистка не сильнее Фетт, а значит, результат должен быть примерно таким же. Тем более Ига начала набирать форму и прибилась к местным условиям.
Рекомендуемая ставка: Керхове выиграет меньше 4.5 гейма за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -