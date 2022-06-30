Первая ракетка мира Ига Швентек 30 июня проведет второй матч на Уимблдоне. Ее соперницей станет теннисистка из Нидерландов Лесли Керхове. Встреча начнется на Центральном корте приблизительно в 17.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Прежде соперницы ни разу не встречались.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что Швентек уверенно победит. На нее можно поставить с минимальным из возможных коэффициентом 1.01, это 99% вероятности. На успех Керхове котировка 16.0 (1%).

Если считаете, что именно Керхове прервет победную серию Швентек из 36 матчей, ставка в 1000 рублей на это принесет 16 000 рублей.

Также можете взять триумф голландки с форой по геймам:

Ф2(+7.5) идет за 2.38, Ф1(-7.5) — за 1.54;

Ф2(+8.5) идет за 1.67, Ф1(-8.5) — за 2.20.

Конечно, наиболее вероятный точный счет — 2-0 по сетам в пользу Иги за 1.08. Даже выигранная Керхове партия доступна за 7.00.

Возьмет ли Лесли хотя бы пять геймов? На ТБ 16.5 коэффициент 2.20, на ТМ 16.5 — 1.63.

На то, что Швентек снова повесит сопернице «баранку», котировка 3.00.

Прогноз и ставка на матч Ига Швентек — Лесли Керхове

Швентек — машина. В первом круге Уимблдона она без игровой практики и без матчей на траве разбила Яну Фетт из Хорватии, отдав ей всего три гейма. При этом во второй партии полька совершила феноменальный камбэк — уступала 1:3 и 0-40, но все равно победила.

Керхове — теннисистка не сильнее Фетт, а значит, результат должен быть примерно таким же. Тем более Ига начала набирать форму и прибилась к местным условиям.

Рекомендуемая ставка: Керхове выиграет меньше 4.5 гейма за 1.63.