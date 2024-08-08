«Иберия» — «Истанбул Башакшехир»: турецкий клуб не пожалеет «красных орлов»
8 августа «Иберия» примет «Истанбул Башакшехир» в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Игра пройдет на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный судья — Дэвид Дикинсон из Шотландии. Матч не покажут в России.
Аналитики считают гостей безоговорочными фаворитами. На победу «серых сов» можно поставить с коэффициентом 1.38, вероятность такого исхода — примерно 68%. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех «Иберии» — за 8.00 (12%).
Фору (+1.5) на «красных орлов» предложили за 1.80. Ф(-1.5) для «Истанбула» ждет вас за 2.00.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.62, ТМ 2.5 — за 2.30. Обмен голами идет за 1.95, обратный рынок — за 1.85.
Наиболее вероятный счет, по версии экспертов, — 2:0 в пользу «Башакшехира». На этот результат дали котировку 7.50.
Прогноз и ставка на матч «Иберия» — «Истанбул Башакшехир»
Команды начали нынешнюю еврокубковую кампанию со второго раунда квалификации Лиги конференций. «Красные орлы» прошли албанский «Партизани» (2:0, 0:0), «серые совы» разнесли «Ла Фиорита» из Сан-Марино (6:1, 4:0). В противостоянии с «Иберией» клуб из Турции тоже явный фаворит: в выходные грузинская команда сыграла вничью с аутсайдером чемпионата «Телави» (1:1), а в трех турах до этого потерпела три поражения подряд с общим счетом 1:6. Учитывая форму соперников, встреча на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси обещает высокую результативность.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 1.98.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0