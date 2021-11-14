14 ноября в заключительном матче отборочного цикла ЧМ-2022 в Катаре сборная России сыграет с Хорватией. Начнется встреча в 17.00 и пройдет в городе Сплит на стадионе «Полюд». Трансляцию покажет Первый канал — начало прямого эфира в 16.50.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ видят хозяев фаворитами этой встречи. На победу Хорватии можно поставить с коэффициентом 1.55 — это примерно 62% вероятности. Ничья идет за со значением 4.40 (22%), а вот успех сборной России оценивается в 6.10 (16%).

При ставке в 1000 рублей на победу России потенциальная выплата составит 6100 рублей.

Ф1(-1.5) идет за 2.75, а Ф2(+1.5) — за 1.45.

Ставку «Россия не проиграет» можно взять за 2.50.

Шансы России забить больше одного гола оцениваются коэффициентом 4.10.

Уверены, что Хорватия сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 1.75.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:0 в пользу Хорватии наиболее вероятным. На него можно поставить за 6.20.