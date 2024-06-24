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Хорватия — Италия: «Скуадра адзурра» ни разу не обыграла «Шашечных» в XXI веке

Прогноз на матч чемпионата Европы Хорватия — Италия 24 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Лучано Спаллетти (сборная Италии).
Фото Getty Images

24 июня в третьем туре группового этапа Евро-2024 сыграют участники квартета В — Хорватия и Италия. Встреча состоится на «Ред Булл Арене» в Лейпциге. Нидерландский судья Данни Маккели даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Поединок покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 21.45 мск. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт». Перед заключительным туром «Шашечные» замыкают таблицу, «Скуадра адзурра» идет второй. Их конкуренты по борьбе за плей-офф — Испания и Албания.

Чемпионат Европы. Группа B
24 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Хорватия
Италия

Аналитики склоняются к победе «Скуадры адзурры»: коэффициент на этот исход — 2.30, что составляет примерно 39% вероятности. Раздел очков доступен за 3.25 (31%), выигрыш Хорватии — за 3.35 (30%).

За пять последних очных матчей Италия не обыграла «Шашечных» ни разу: два поражения и три ничьих. Продолжение серии (X2) оценили в 1.63.

Опция «обе забьют» идет за 1.65, обратный рынок — за 2.25. ТБ и ТМ 2.5 гола дали за одинаковые 1.90.

В первом туре команда Златко Далича разгромно влетела Испании (0:3), а во втором получила две пробоины от Албании (2:2). На то, что парни Лучано Спаллетти оформят больше 1.5 мяча, предложили котировку 2.10.

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Прогноз и ставка на матч Хорватия — Италия

Единственная победа «Скуадры адзурры» над «Шашечными» датирована далеким 1942 годом (4:0). После этого в период с 1994-го по 2015-й соперники встречались восемь раз — балканская сборная выиграла трижды, а пять поединков завершились вничью. Сейчас лучшее время, чтобы переломить неудачную тенденцию: хорваты очень тяжело смотрелись на старте группового этапа, а характеристика «скуфы в атаке» и вовсе улетела в мемы. В первом туре команда Златко Далича разгромно влетела Испании (0:3), а во втором получила две пробоины от Албании (2:2). Итальянцы не впечатлили в поединке с «Красной фурией» и создали моментов лишь на 0.26 xG. Но в матче с албанцами парни Лучано Спаллетти были очень хороши и получили немалое количество заслуженных комплиментов. В заключительном туре они докажут, что восторги не были случайными.

Рекомендуемая ставка: Италия забьет больше 1.5 мяча за 2.10.

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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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