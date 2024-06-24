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Хорватия — Италия: где смотреть матч чемпионата Европы 24 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Хорватия — Италия 24 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Лука Модрич (сборная Хорватии).
Фото Getty Images

24 июня Хорватия и Италия встретятся в заключительном туре группового этапа Евро-2024. Сборные представляют квартет В, куда также попали Испания и Албания. Игра пройдет в Лейпциге на «Ред Булл Арене» и стартует в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Данни Маккели из Нидерландов. Прямой эфир встречи проведут онлайн-платформа «Okko Спорт» и телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». После второго тура «Шашечные» замыкают таблицу, «Скуадра адзурра» идет второй.

Чемпионат Европы. Группа B
24 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Хорватия
Италия

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является Италия: поставить на победу коллектива Лучано Спаллетти можно с коэффициентом 2.30, это приблизительно 39% вероятности. Триумф «Шашечных» предложили за 3.35 (30%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 3.25 (31%).

Выигрыш Хорватии с форой (0) оценили в 2.30. Котировка на Ф2(0) — 1.63.

ТБ и ТМ 2.5 мяча на «Ред Булл Арене» в Лейпциге доступны за одинаковые 1.90.

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Специалисты не сомневаются, что соперники огорчат друг друга: рынок на обмен голами представлен за 1.65. На «обе забьют — нет» дали 2.25.

«Сухарь» в исполнении Джанлуиджи Доннаруммы можно взять за 3.15.

Два наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча указывают на ничью или победу «Скуадры адзурры» с минимальным перевесом:

  • 1:1 — за 6.00;
  • 1:0 — за 9.00;
  • 2:1 — за 9.50.
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Албания — Испания: где смотреть матч чемпионата Европы 24 июня 2024 года онлайн в прямом эфире
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1
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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