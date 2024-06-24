Хорватия — Италия: где смотреть матч чемпионата Европы 24 июня 2024 года онлайн в прямом эфире
24 июня Хорватия и Италия встретятся в заключительном туре группового этапа Евро-2024. Сборные представляют квартет В, куда также попали Испания и Албания. Игра пройдет в Лейпциге на «Ред Булл Арене» и стартует в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Данни Маккели из Нидерландов. Прямой эфир встречи проведут онлайн-платформа «Okko Спорт» и телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». После второго тура «Шашечные» замыкают таблицу, «Скуадра адзурра» идет второй.
По мнению букмекеров, фаворитом встречи является Италия: поставить на победу коллектива Лучано Спаллетти можно с коэффициентом 2.30, это приблизительно 39% вероятности. Триумф «Шашечных» предложили за 3.35 (30%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 3.25 (31%).
Выигрыш Хорватии с форой (0) оценили в 2.30. Котировка на Ф2(0) — 1.63.
ТБ и ТМ 2.5 мяча на «Ред Булл Арене» в Лейпциге доступны за одинаковые 1.90.
Специалисты не сомневаются, что соперники огорчат друг друга: рынок на обмен голами представлен за 1.65. На «обе забьют — нет» дали 2.25.
«Сухарь» в исполнении Джанлуиджи Доннаруммы можно взять за 3.15.
Два наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча указывают на ничью или победу «Скуадры адзурры» с минимальным перевесом:
- 1:1 — за 6.00;
- 1:0 — за 9.00;
- 2:1 — за 9.50.
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|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
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|0-0
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3
|Динамо
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|0
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|0-0
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4
|Локомотив
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|0
|0
|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -