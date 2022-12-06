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Сегодня, 01:00

Хорватия — Бразилия: эксперты назвали фаворита в матче 1/4 финала ЧМ

Евгений Коростелев
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Неймар.
Фото Global Look Press

9 декабря сборные Хорватии и Бразилии встретятся в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. Игра состоится на стадионе «Эдьюкейшн сити» в городе Эр-Райян и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.45 мск.

Чемпионат мира. 1/4 финала
09 дек, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Хорватия
Бразилия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Бразилию увесистым фаворитом встречи. На победу пентакампеонов в основное время можно поставить с коэффициентом 1.39, что приблизительно 71% вероятности исхода. Успех Хорватии оценен котировкой 9.30 (9%), ничья идет за чуть большие 5.00 (20%).

При ставке в 1000 рублей проход хорватов в полуфинал по итогам 90 минут можно выиграть 9300 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.10.

Вариант «обе забьют» предложено оформить за 2.12, противоположный исход — за 1.72.

Триумф Бразилии с учетом основного времени, дополнительного и серии пенальти доступен за скромные 1.18. На Хорватию с такими же условиями можно поставить за 5.60.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу Бразилии — 6.00;

  • 1:0 — 6.30;

  • 2:1 — 8.30.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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