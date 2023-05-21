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Хольгер Руне — Даниил Медведев: россиянин и датчанин подарят огненный финал

Прогноз на матч ATP Рим Хольгер Руне — Даниил Медведев 21 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

21 мая в Риме состоится главное теннисное событие выходных — россиянин Даниил Медведев сразится за титул с датчанином Хольгером Руне. Игра начнется приблизительно в 17.15 по московскому времени, в России она показана не будет. Единственный матч между соперниками на «мастерсе» в Монте-Карло в этом году завершился в пользу скандинава.

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Букмекерская компания ФОНБЕТ считает Руне фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.80, вероятность этого исхода — примерно 55%. Успех Медведева оценен в 2.00 (45%).

Ставка в 1000 рублей на российского спортсмена увеличит сумму в два раза и принесет выплату в 2000 рублей.

Медведев в Риме проиграл только один сет — Сапате в третьем круге. На то, что он возьмет хотя бы партию в противостоянии с Руне, котировка — 1.40. Успех датчанина 2:0, как в Монте-Карло, идет за 2.95.

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.83, ТМ 22.5 — в 1.98. Оба полуфинала на этом турнире получились «верховыми».

Успех Медведева с форой (+2.5) гейма идет за 1.58, выигрыш Руне с таким же гандикапом — за 1.48.

Даниил очень стабилен и спокоен на этом турнире, но он всегда готов «взорваться». На то, что по ходу финала один из игроков умышленно сломает ракетку, коэффициент — 8.00.

Идентичная котировка выставлена на условие, что кто-то проиграет свою подачу со счета 40-0. В противостоянии с Циципасом Медведеву удалось забрать такой гейм.

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Прогноз и ставка на матч Хольгер Руне — Даниил Медведев

Медведев проводит потрясающий турнир на нелюбимом грунте, по ходу которого проиграл всего один сет, а с пути убрал опасных Зверева и Циципаса. Помогли ему в этом условия: римские корты подходят Даниилу по размеру, а судьи и болельщики лишь минимально выводят из равновесия. Сам россиянин рассказал, что в Италии получает большое удовольствие от игры.

В финале ему будет непросто, потому что Руне играет очень агрессивно и вдохновенно, переиграл Джоковича и совершил камбэк во встрече с Руудом. Также он в этом сезоне уже обыгрывал Медведева — в Монте-Карло со счетом 2:0 по сетам. Причем Даниилу не удалось добраться даже до тай-брейка. Но теперь он явно готов пободаться со скандинавом, а преимуществом россиянина станет ментальная устойчивость. Хольгер, например, в финале Монако против Рублева показал, как может подсаживаться физически и психологически.

Рекомендуемая ставка: ТБ 22.5 гейма за 1.83.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
Хольгер Руне
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«Спартак» — ЦСКА: прогноз Василия Уткина на главный матч выходных
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
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Кр. Советов – Урал
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