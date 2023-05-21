Хольгер Руне — Даниил Медведев: россиянин и датчанин подарят огненный финал
21 мая в Риме состоится главное теннисное событие выходных — россиянин Даниил Медведев сразится за титул с датчанином Хольгером Руне. Игра начнется приблизительно в 17.15 по московскому времени, в России она показана не будет. Единственный матч между соперниками на «мастерсе» в Монте-Карло в этом году завершился в пользу скандинава.
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает Руне фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.80, вероятность этого исхода — примерно 55%. Успех Медведева оценен в 2.00 (45%).
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Медведев в Риме проиграл только один сет — Сапате в третьем круге. На то, что он возьмет хотя бы партию в противостоянии с Руне, котировка — 1.40. Успех датчанина 2:0, как в Монте-Карло, идет за 2.95.
Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.83, ТМ 22.5 — в 1.98. Оба полуфинала на этом турнире получились «верховыми».
Успех Медведева с форой (+2.5) гейма идет за 1.58, выигрыш Руне с таким же гандикапом — за 1.48.
Даниил очень стабилен и спокоен на этом турнире, но он всегда готов «взорваться». На то, что по ходу финала один из игроков умышленно сломает ракетку, коэффициент — 8.00.
Идентичная котировка выставлена на условие, что кто-то проиграет свою подачу со счета 40-0. В противостоянии с Циципасом Медведеву удалось забрать такой гейм.
Прогноз и ставка на матч Хольгер Руне — Даниил Медведев
Медведев проводит потрясающий турнир на нелюбимом грунте, по ходу которого проиграл всего один сет, а с пути убрал опасных Зверева и Циципаса. Помогли ему в этом условия: римские корты подходят Даниилу по размеру, а судьи и болельщики лишь минимально выводят из равновесия. Сам россиянин рассказал, что в Италии получает большое удовольствие от игры.
В финале ему будет непросто, потому что Руне играет очень агрессивно и вдохновенно, переиграл Джоковича и совершил камбэк во встрече с Руудом. Также он в этом сезоне уже обыгрывал Медведева — в Монте-Карло со счетом 2:0 по сетам. Причем Даниилу не удалось добраться даже до тай-брейка. Но теперь он явно готов пободаться со скандинавом, а преимуществом россиянина станет ментальная устойчивость. Хольгер, например, в финале Монако против Рублева показал, как может подсаживаться физически и психологически.
Рекомендуемая ставка: ТБ 22.5 гейма за 1.83.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
7
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|26
|1
|7