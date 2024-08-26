ХК «Торпедо» представил новичков команды на «ПАРИ ФЕСТЕ»
24 августа в Нижнем Новгороде прошел «ПАРИ ФЕСТ». Он объединил жителей и гостей города, а одним из его главных направлений стал спорт. В рамках фестиваля состоялась презентация хоккейного клуба «Торпедо», который готовится к новому сезону КХЛ. Официальным партнером команды является букмекерская компания PARI. Она же и выступила партнером фестиваля «ПАРИ ФЕСТ».
Новый состав команды представили в зоне STAGE STADIUM на стадионе «Нижний Новгород». Сначала хоккеисты Иван Кульбаков, Иван Бочаров, Даниил Бокун, Евгений Свечников и Андрей Белевич приняли участие в автограф-сессии, которая собрала аншлаг, а затем вся команда во главе с наставником Игорем Ларионовым вышла на сцену.
«Поскольку Нижний Новгород стал культурной столицей России в 2024 году, мы решили объявить, что этот хоккейный год пройдет под эгидой культуры. Мы планируем организовать для болельщиков разнообразные мероприятия и запустить акции, чтобы им было интересно приходить на наши игры, любить и поддерживать команду. Увидимся на хоккее!» — заявил генеральный директор клуба Александр Харламов.
Поклонники клуба познакомились с новыми игроками «Торпедо». Вратарь Иван Бочаров, защитники Маркус Филлипс, Вячеслав Войнов, Китон Томпсон, форварды Дмитрий Кагарлицкий, Антон Берлев, Евгений Свечников, Михаил Абрамов будут выступать за клуб в новом сезоне КХЛ.
«Пожелаю новичкам удачи, побыстрее влиться в команду, провести сезон без травм и, конечно же, яркой игры и побольше побед», — отметил генеральный менеджер команды Вадим Аверкин.
Выступил перед фанатами и главный тренер торпедовцев Игорь Ларионов.
«Мы ждем вас на играх и знаем, что ваши сердца будут переполнены любовью. Мы будем ждать вас и в «Нагорном», и на любых аренах нашей страны. Мы хотим добиться титула, о котором все мечтают, — это Кубок Гагарина», — сказал Ларионов.
Кроме того, наставник нижегородцев поделился секретом успеха.
«Первое и второе — это самодисциплина и уважение к ближним. И третье — это, конечно, драйв, чтобы горел огонь всегда и везде», — заключил прославленный хоккеист.
Хоккейный клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода выступает в Континентальной хоккейной лиге с момента ее основания в 2008 году. За это время команда сыграла более 1000 матчей в КХЛ и трижды доходила до четвертьфинала Кубка Гагарина.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
16
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1