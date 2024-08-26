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ХК «Торпедо» представил новичков команды на «ПАРИ ФЕСТЕ»

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ХК «Торпедо».
ХК «Торпедо».
ХК «Торпедо».
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24 августа в Нижнем Новгороде прошел «ПАРИ ФЕСТ». Он объединил жителей и гостей города, а одним из его главных направлений стал спорт. В рамках фестиваля состоялась презентация хоккейного клуба «Торпедо», который готовится к новому сезону КХЛ. Официальным партнером команды является букмекерская компания PARI. Она же и выступила партнером фестиваля «ПАРИ ФЕСТ».

Новый состав команды представили в зоне STAGE STADIUM на стадионе «Нижний Новгород». Сначала хоккеисты Иван Кульбаков, Иван Бочаров, Даниил Бокун, Евгений Свечников и Андрей Белевич приняли участие в автограф-сессии, которая собрала аншлаг, а затем вся команда во главе с наставником Игорем Ларионовым вышла на сцену.

ХК «Торпедо».

«Поскольку Нижний Новгород стал культурной столицей России в 2024 году, мы решили объявить, что этот хоккейный год пройдет под эгидой культуры. Мы планируем организовать для болельщиков разнообразные мероприятия и запустить акции, чтобы им было интересно приходить на наши игры, любить и поддерживать команду. Увидимся на хоккее!» — заявил генеральный директор клуба Александр Харламов.

Поклонники клуба познакомились с новыми игроками «Торпедо». Вратарь Иван Бочаров, защитники Маркус Филлипс, Вячеслав Войнов, Китон Томпсон, форварды Дмитрий Кагарлицкий, Антон Берлев, Евгений Свечников, Михаил Абрамов будут выступать за клуб в новом сезоне КХЛ.

«Пожелаю новичкам удачи, побыстрее влиться в команду, провести сезон без травм и, конечно же, яркой игры и побольше побед», — отметил генеральный менеджер команды Вадим Аверкин.

ХК «Торпедо».

Выступил перед фанатами и главный тренер торпедовцев Игорь Ларионов.

«Мы ждем вас на играх и знаем, что ваши сердца будут переполнены любовью. Мы будем ждать вас и в «Нагорном», и на любых аренах нашей страны. Мы хотим добиться титула, о котором все мечтают, — это Кубок Гагарина», — сказал Ларионов.

Кроме того, наставник нижегородцев поделился секретом успеха.

«Первое и второе — это самодисциплина и уважение к ближним. И третье — это, конечно, драйв, чтобы горел огонь всегда и везде», — заключил прославленный хоккеист.

Хоккейный клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода выступает в Континентальной хоккейной лиге с момента ее основания в 2008 году. За это время команда сыграла более 1000 матчей в КХЛ и трижды доходила до четвертьфинала Кубка Гагарина.

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2
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3
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 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
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