Эксперты оценили шансы Семака удачно начать четвертую подряд защиту титула

Новый сезон РПЛ стартует совсем скоро: матч открытия назначен на 15 июля 2022 года, в нем действующий чемпион «Зенит» встретится с чудом сохранившими место в элите «Химками». Игра пройдет на стадионе «Арена Химки», начало в 20.00 мск. За прямой трансляцией можно будет проследить на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ ожидаемо посчитали фаворитом победителя четырех предыдущих розыгрышей РПЛ: коэффициент на победу «Зенита» — 1.38, примерно 71% вероятности. На успех «Химок» предложена котировка 8.30 (11%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 5.20 (18%).

Три самых ожидаемых, по мнению экспертов, результата матча однозначно намекают на преимущество команды Сергея Семака:

• победа «Зенита» 2:0 идет за 6.50;

• 1:0 — за 7.10;

• 2:1 — за 8.10.

«Химки» с трудом удержались в премьер-лиге: парни Сергея Юрана не без проблем разобрались со «СКА-Хабаровск» в переходных встречах. Клуб из Подмосковья проиграл первый матч (0:1), но в ответной встрече разгромил андердога 3:0. «Зенит» же выступает намного успешнее: сине-бело-голубые оформили четыре чемпионства подряд.

Верите, что «Химки» хотя бы не проиграют фавориту? Этот рынок оценен в 3.20. Поставить на Х2 можно с коэффициентом 1.09.

Более интересные котировки предложены на нулевую фору: Ф1(0) можно взять за 6.70, Ф2(0) — за 1.11. При такой ставке в случае ничьей будет осуществлен возврат средств.