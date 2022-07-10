Эксперты оценили шансы Семака удачно начать четвертую подряд защиту титула
Новый сезон РПЛ стартует совсем скоро: матч открытия назначен на 15 июля 2022 года, в нем действующий чемпион «Зенит» встретится с чудом сохранившими место в элите «Химками». Игра пройдет на стадионе «Арена Химки», начало в 20.00 мск. За прямой трансляцией можно будет проследить на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ ожидаемо посчитали фаворитом победителя четырех предыдущих розыгрышей РПЛ: коэффициент на победу «Зенита» — 1.38, примерно 71% вероятности. На успех «Химок» предложена котировка 8.30 (11%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 5.20 (18%).
Три самых ожидаемых, по мнению экспертов, результата матча однозначно намекают на преимущество команды Сергея Семака:
• победа «Зенита» 2:0 идет за 6.50;
• 1:0 — за 7.10;
• 2:1 — за 8.10.
«Химки» с трудом удержались в премьер-лиге: парни Сергея Юрана не без проблем разобрались со «СКА-Хабаровск» в переходных встречах. Клуб из Подмосковья проиграл первый матч (0:1), но в ответной встрече разгромил андердога 3:0. «Зенит» же выступает намного успешнее: сине-бело-голубые оформили четыре чемпионства подряд.
Верите, что «Химки» хотя бы не проиграют фавориту? Этот рынок оценен в 3.20. Поставить на Х2 можно с коэффициентом 1.09.
Более интересные котировки предложены на нулевую фору: Ф1(0) можно взять за 6.70, Ф2(0) — за 1.11. При такой ставке в случае ничьей будет осуществлен возврат средств.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -