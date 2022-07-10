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Сегодня, 19:15

Эксперты оценили шансы Семака удачно начать четвертую подряд защиту титула

Артемий Кутейников
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Матео Кассьерра в Суперкубке России.
Фото Global Look Press

Новый сезон РПЛ стартует совсем скоро: матч открытия назначен на 15 июля 2022 года, в нем действующий чемпион «Зенит» встретится с чудом сохранившими место в элите «Химками». Игра пройдет на стадионе «Арена Химки», начало в 20.00 мск. За прямой трансляцией можно будет проследить на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
15 июл, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ ожидаемо посчитали фаворитом победителя четырех предыдущих розыгрышей РПЛ: коэффициент на победу «Зенита» — 1.38, примерно 71% вероятности. На успех «Химок» предложена котировка 8.30 (11%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 5.20 (18%).

Три самых ожидаемых, по мнению экспертов, результата матча однозначно намекают на преимущество команды Сергея Семака:

• победа «Зенита» 2:0 идет за 6.50;

• 1:0 — за 7.10;

• 2:1 — за 8.10.

«Химки» с трудом удержались в премьер-лиге: парни Сергея Юрана не без проблем разобрались со «СКА-Хабаровск» в переходных встречах. Клуб из Подмосковья проиграл первый матч (0:1), но в ответной встрече разгромил андердога 3:0. «Зенит» же выступает намного успешнее: сине-бело-голубые оформили четыре чемпионства подряд.

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Верите, что «Химки» хотя бы не проиграют фавориту? Этот рынок оценен в 3.20. Поставить на Х2 можно с коэффициентом 1.09.

Более интересные котировки предложены на нулевую фору: Ф1(0) можно взять за 6.70, Ф2(0) — за 1.11. При такой ставке в случае ничьей будет осуществлен возврат средств.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
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0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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