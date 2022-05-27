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«Химки» — «СКА-Хабаровск»: прогноз на стыковой матч РПЛ 28 мая 2022 года

Прогноз на стыковой матч РПЛ «Химки» — «СКА-Хабаровск» 28 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Илья Садыгов («Химки»).
Фото Global Look Press

28 мая 2022 года «Химки» после поражения в первой игре (0:1) примут «СКА-Хабаровск» в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ. Встреча пройдет на «Арене Химки», начало намечено на 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru начнется в 13.55 мск.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
28 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
СКА-Хабаровск

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ видят «Химки» однозначным фаворитом. Поставить на победу подмосковной команды можно с коэффициентом 1.68, вероятность — примерно 58%. Успех «СКА» оценен в 5.70 (16%). Котировка на ничью заметно ниже — 3.80 (26%).

Ждете еще одну команду из ФНЛ в премьер-лиге? Ставка в 1000 рублей на победу «СКА-Хабаровска» в случае их выигрыша принесет 5700 рублей.

После домашней виктории хабаровчанам, чтобы подняться в РПЛ, достаточно не проиграть на выезде. Котировка на Х2 — 2.27. При этом рынок на общую победу СКА в противостоянии оценен в 1.63, «Химок» — в 2.36.

Три самый вероятных точных счета, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом:

• победа «Химок» 1:0 идет за 5.30;

• 2:0 — за 6.50;

• ничья 1:1 — за 6.90.

В Хабаровске команды показали достаточно закрытый футбол и не создали большого количества голевых моментов. «Химки» нанесли за 90 минут всего три удара (два — в створ). Если ждете, что в ответной встрече команды прорвет, присмотритесь к ставкам на индивидуальный тотал:

• ИТБ1 (1.5) идет за 1.94, тотал меньше — за 1.86;

• ИТБ2 (1.5) идет за 4.60, тотал меньше — за 1.20.

Поставить на голы в исполнении обеих команд можно с коэффициентом 2.20. На «обе забьют — нет» котировка — 1.68.

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Прогноз и ставка на матч «Химки» — «СКА-Хабаровск»

«СКА» в первом матче полностью переиграл соперника из РПЛ. Несмотря на отставание по проценту владения мячом, хабаровчане чаще били и создали больше опасных моментов. В ответном матче для подъема в элиту «Хабаровску» достаточно не проиграть — если команда будет действовать как на домашнем стадионе, то она это сделает.

Рекомендуемая ставка: X2 с коэффициентом 2.27.

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РПЛ
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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