«Химки» — «СКА-Хабаровск»: прогноз на стыковой матч РПЛ 28 мая 2022 года
28 мая 2022 года «Химки» после поражения в первой игре (0:1) примут «СКА-Хабаровск» в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ. Встреча пройдет на «Арене Химки», начало намечено на 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru начнется в 13.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ видят «Химки» однозначным фаворитом. Поставить на победу подмосковной команды можно с коэффициентом 1.68, вероятность — примерно 58%. Успех «СКА» оценен в 5.70 (16%). Котировка на ничью заметно ниже — 3.80 (26%).
Ждете еще одну команду из ФНЛ в премьер-лиге? Ставка в 1000 рублей на победу «СКА-Хабаровска» в случае их выигрыша принесет 5700 рублей.
После домашней виктории хабаровчанам, чтобы подняться в РПЛ, достаточно не проиграть на выезде. Котировка на Х2 — 2.27. При этом рынок на общую победу СКА в противостоянии оценен в 1.63, «Химок» — в 2.36.
Три самый вероятных точных счета, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом:
• победа «Химок» 1:0 идет за 5.30;
• 2:0 — за 6.50;
• ничья 1:1 — за 6.90.
В Хабаровске команды показали достаточно закрытый футбол и не создали большого количества голевых моментов. «Химки» нанесли за 90 минут всего три удара (два — в створ). Если ждете, что в ответной встрече команды прорвет, присмотритесь к ставкам на индивидуальный тотал:
• ИТБ1 (1.5) идет за 1.94, тотал меньше — за 1.86;
• ИТБ2 (1.5) идет за 4.60, тотал меньше — за 1.20.
Поставить на голы в исполнении обеих команд можно с коэффициентом 2.20. На «обе забьют — нет» котировка — 1.68.
Прогноз и ставка на матч «Химки» — «СКА-Хабаровск»
«СКА» в первом матче полностью переиграл соперника из РПЛ. Несмотря на отставание по проценту владения мячом, хабаровчане чаще били и создали больше опасных моментов. В ответном матче для подъема в элиту «Хабаровску» достаточно не проиграть — если команда будет действовать как на домашнем стадионе, то она это сделает.
Рекомендуемая ставка: X2 с коэффициентом 2.27.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0