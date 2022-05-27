28 мая 2022 года «Химки» после поражения в первой игре (0:1) примут «СКА-Хабаровск» в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ. Встреча пройдет на «Арене Химки», начало намечено на 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru начнется в 13.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ видят «Химки» однозначным фаворитом. Поставить на победу подмосковной команды можно с коэффициентом 1.68, вероятность — примерно 58%. Успех «СКА» оценен в 5.70 (16%). Котировка на ничью заметно ниже — 3.80 (26%).

Ждете еще одну команду из ФНЛ в премьер-лиге? Ставка в 1000 рублей на победу «СКА-Хабаровска» в случае их выигрыша принесет 5700 рублей.

После домашней виктории хабаровчанам, чтобы подняться в РПЛ, достаточно не проиграть на выезде. Котировка на Х2 — 2.27. При этом рынок на общую победу СКА в противостоянии оценен в 1.63, «Химок» — в 2.36.

Три самый вероятных точных счета, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом:

• победа «Химок» 1:0 идет за 5.30;

• 2:0 — за 6.50;

• ничья 1:1 — за 6.90.

В Хабаровске команды показали достаточно закрытый футбол и не создали большого количества голевых моментов. «Химки» нанесли за 90 минут всего три удара (два — в створ). Если ждете, что в ответной встрече команды прорвет, присмотритесь к ставкам на индивидуальный тотал:

• ИТБ1 (1.5) идет за 1.94, тотал меньше — за 1.86;

• ИТБ2 (1.5) идет за 4.60, тотал меньше — за 1.20.

Поставить на голы в исполнении обеих команд можно с коэффициентом 2.20. На «обе забьют — нет» котировка — 1.68.

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «СКА-Хабаровск»

«СКА» в первом матче полностью переиграл соперника из РПЛ. Несмотря на отставание по проценту владения мячом, хабаровчане чаще били и создали больше опасных моментов. В ответном матче для подъема в элиту «Хабаровску» достаточно не проиграть — если команда будет действовать как на домашнем стадионе, то она это сделает.

Рекомендуемая ставка: X2 с коэффициентом 2.27.