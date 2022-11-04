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«Химки» — «Оренбург»: прогноз на матч РПЛ 4 ноября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Оренбург» 4 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Юрий Ковалев.
Фото Официальный сайт ФК «Оренбург».

4 ноября в матче 16-го тура РПЛ «Химки» сыграют с «Оренбургом». Матч начнется в 19.00 по московскому времени на «Арене Химки», в прямом эфире его покажут сайт matvhtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
04 нояб, 19:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Оренбург

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у «Оренбурга» отличные шансы увезти домой три очка. Поставить на победу гостей можно за 1.72, это примерно 58% вероятности исхода. А вот ничью и победу «Химок» оценили одинаково, котировка — 4.40 (21%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4400 рублей.

Если считаете, что команда Спартака Гогниева не уступит дома, оформите ставку за 2.20.

Подстрахуйтесь при помощи нулевой форы: Ф1(0) доступна за 3.40, Ф2(0) — за 1.34.

Пенальти — редкая история для «Оренбурга» и «Химок», на двоих они всего пять раз подходили к точке. Можно поставить на то, что 11-метрового не будет за 1.55.

«Верх» по голам проходил в девяти из десяти прошедших матчей «Оренбурга», поэтому эксперты не сомневаются в результативности встречи — на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.62.

Наиболее возможный точный счет — 1:1 за 7.70.

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Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Оренбург»

«Химки» в жутком состоянии, со старта сезона они проиграли уже 12 матчей, а в последнем туре и вовсе были беспощадно унижены со стороны «Динамо». Команда Славиши Йокановича забила шесть мячей, а Спартак Гогниев заработал удаление и помочь команде советом не мог.

Впрочем, даже если бы такая возможность была, это вряд ли бы помогло «Химкам». Подмосковный клуб просто разучился играть в футбол, во всех турнирах после ухода Сергея Юрана красно-черные пропустили уже 40 мячей. А ведь противостоять им будет «Оренбург», который восемь последних официальных матчей забивает минимум два мяча. Голы от гостей будут.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.62.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Химки
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«Сочи» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 5 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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