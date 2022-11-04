«Химки» — «Оренбург»: прогноз на матч РПЛ 4 ноября 2022 года
4 ноября в матче 16-го тура РПЛ «Химки» сыграют с «Оренбургом». Матч начнется в 19.00 по московскому времени на «Арене Химки», в прямом эфире его покажут сайт matvhtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 18.55 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у «Оренбурга» отличные шансы увезти домой три очка. Поставить на победу гостей можно за 1.72, это примерно 58% вероятности исхода. А вот ничью и победу «Химок» оценили одинаково, котировка — 4.40 (21%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4400 рублей.
Если считаете, что команда Спартака Гогниева не уступит дома, оформите ставку за 2.20.
Подстрахуйтесь при помощи нулевой форы: Ф1(0) доступна за 3.40, Ф2(0) — за 1.34.
Пенальти — редкая история для «Оренбурга» и «Химок», на двоих они всего пять раз подходили к точке. Можно поставить на то, что 11-метрового не будет за 1.55.
«Верх» по голам проходил в девяти из десяти прошедших матчей «Оренбурга», поэтому эксперты не сомневаются в результативности встречи — на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.62.
Наиболее возможный точный счет — 1:1 за 7.70.
Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Оренбург»
«Химки» в жутком состоянии, со старта сезона они проиграли уже 12 матчей, а в последнем туре и вовсе были беспощадно унижены со стороны «Динамо». Команда Славиши Йокановича забила шесть мячей, а Спартак Гогниев заработал удаление и помочь команде советом не мог.
Впрочем, даже если бы такая возможность была, это вряд ли бы помогло «Химкам». Подмосковный клуб просто разучился играть в футбол, во всех турнирах после ухода Сергея Юрана красно-черные пропустили уже 40 мячей. А ведь противостоять им будет «Оренбург», который восемь последних официальных матчей забивает минимум два мяча. Голы от гостей будут.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.62.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2