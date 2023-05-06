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«Химки» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 6 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Химки» — «Динамо» 6 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Федор Смолов («Динамо»).
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram

В матче 26-го тура РПЛ «Динамо» предстоит выезд к одной из слабейших команд чемпионата — «Химкам» с 15-го места. Игра состоится на «Арене Химки», главный арбитр встречи Сергей Карасев даст стартовый свисток в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир начнется в 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
06 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Динамо

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.81, что составляет примерно 55% вероятности исхода. Успех хозяев предложен за 4.19 (22%) — это наименее ожидаемый результат матча. Котировка на ничью — 4.09 (23%).

Ставка в 1000 рублей на фаворита в случае выигрыша принесет 1810 рублей. В первом круге «Динамо» уничтожило подмосковную команду (6:1) — это до сих пор самая крупная виктория бело-голубых в этом сезоне. Победная серия москвичей против «Химок» в РПЛ достигла уже трех встреч. Уверены в победе бело-голубых? Ф2(-1.5) дана за 3.00.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают серьезное превосходство гостей:

• ничья 1:1 идет за 7.00;

• триумф «Динамо» 2:1 — за 7.75;

• успех 2:0 — за 9.00.

Аналитики ждут еще одну яркую игру от «Динамо» и «Химок»: тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.63, ТМ 2.5 — в серьезные 2.35. Команды нередко радуют ярким футболом — «верх» по голам заходил в трех последних поединках между ними.

Арсен Захарян (&laquo;Динамо&raquo; Москва). «Химки» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 6 мая 2023 года

Москвичи показывают неплохую результативность в чемпионате: в среднем за 90 минут отличаются 1.72 раза. Индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 выстрела можно оформить за 1.69, ИТМ2 (1.5) — за 2.19. Эти рынки на «Химки» идут за 2.82 и 1.44 соответственно.

Вероятность того, что соперники обменяются точными ударами, оценена в 1.61, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.30. В пяти последних столкновениях в РПЛ они только дважды обменивались голами.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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