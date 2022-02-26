«Химки» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 26 февраля 2022 года онлайн
26 февраля в 19-м туре РПЛ «Химки» сыграют с «Динамо». Встреча пройдет в Химках на местном стадионе и начнется в 14.00. Трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Динамо». На успех команды можно поставить с котировкой 1.65 — это примерно 62% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.90 (23%), а победа «Химок» есть в линии за 6.10 (15%).
Ф1(+1.5) идет за 1.45, а Ф2(-1.5) — за 2.75.
При ставке в 1 000 рублей на победу «Химок» потенциальная выплата составит 6 100 рублей.
Ставка «Химки» не проиграет" есть в линии за 2.32.
Пенальти в этом матче можно взять за 2.35. Удаление идет за 2.95.
Удаление и пенальти возможны за 11.00.
Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.05. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.82.
· ТМ 0.5 — 10.5;
· обе забьют: нет — 1.77;
· точный счет: 0:4 — 16.5.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7