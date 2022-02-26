26 февраля в 19-м туре РПЛ «Химки» сыграют с «Динамо». Встреча пройдет в Химках на местном стадионе и начнется в 14.00. Трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Динамо». На успех команды можно поставить с котировкой 1.65 — это примерно 62% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.90 (23%), а победа «Химок» есть в линии за 6.10 (15%).

Ф1(+1.5) идет за 1.45, а Ф2(-1.5) — за 2.75.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Химок» потенциальная выплата составит 6 100 рублей.

Ставка «Химки» не проиграет" есть в линии за 2.32.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.35. Удаление идет за 2.95.

Удаление и пенальти возможны за 11.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.05. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.82.

· ТМ 0.5 — 10.5;

· обе забьют: нет — 1.77;

· точный счет: 0:4 — 16.5.