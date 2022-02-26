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Сегодня, 11:15

«Химки» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 26 февраля 2022 года онлайн

Прямая трансляция матча РПЛ «Химки» — Динамо" 26 февраля
Егор Сергеев
Сандро Шварц.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

26 февраля в 19-м туре РПЛ «Химки» сыграют с «Динамо». Встреча пройдет в Химках на местном стадионе и начнется в 14.00. Трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Динамо». На успех команды можно поставить с котировкой 1.65 — это примерно 62% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.90 (23%), а победа «Химок» есть в линии за 6.10 (15%).

Ф1(+1.5) идет за 1.45, а Ф2(-1.5) — за 2.75.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Химок» потенциальная выплата составит 6 100 рублей.

Ставка «Химки» не проиграет" есть в линии за 2.32.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.35. Удаление идет за 2.95.

Удаление и пенальти возможны за 11.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.05. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.82.

· ТМ 0.5 — 10.5;

· обе забьют: нет — 1.77;

· точный счет: 0:4 — 16.5.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Динамо

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ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
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Артем Дзюба

Зенит

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Сочи

 8
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 5
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 10 1 2
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