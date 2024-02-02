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2 февраля, 12:15

«Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч бундеслиги 2 февраля 2024 года

Прогноз на матч бундеслиги «Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд 2 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд.
Фото Global Look Press

2 февраля в 20-м туре бундеслиги сойдутся «Хайденхайм» и дортмундская «Боруссия». Поединок состоится на «Фойт-Арене» и начнется в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», эфир стартует в 22.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур
02 февр, 22:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
0:0
Боруссия Д

Эксперты отдали предпочтение гостям: взять триумф «Дортмунда» можно с коэффициентом 1.76, что составляет около 55% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 4.08 (24%), на ничью предложена котировка 4.48 (21%).

«Хайденхайм» не уступил «Боруссии» в первом круге — их единственной официальной встрече. Верите, что хозяева наберут очки и в этот раз? Поставьте на вариант 1Х за 2.15.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.76.

Обмен забитыми мячами идет за 1.46. Обратный рынок — за 2.75.

Самый вероятный счет — 2:1 в пользу «Боруссии». На него аналитики дали котировку 8.25.

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Прогноз и ставка на матч «Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд

Коллектив Франка Шмидта в этом сезоне вышел в бундеслигу впервые за 112 лет — и стал сенсацией. «Хайденхайм» идет на десятой строчке. Отрезок без поражений растянулся на шесть встреч, голевая серия на семь. А дома новичок чемпионата не проиграл в семи из восьми поединков — так что «Боруссия» точно ощутит сопротивление. К тому же в первом круге команды выдали результативную ничью (2:2).

Так что стоит ждать несколько забитых мячей. Тем более дортмундцы получили в свои ворота в девяти из 11 матчей лиги — а их соперники тоже обменялись голами в шести недавних разборках. К тому же последние игры с участием «шмелей» пробили «верх» шесть раз из восьми.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
Бундеслига
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ЦСКА проиграл СКА пять матчей в этом сезоне. Неужели команду Федорова снова ждет поражение в дерби?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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 8
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Виктор Александров

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