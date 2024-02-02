«Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч бундеслиги 2 февраля 2024 года
2 февраля в 20-м туре бундеслиги сойдутся «Хайденхайм» и дортмундская «Боруссия». Поединок состоится на «Фойт-Арене» и начнется в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», эфир стартует в 22.25 мск.
Эксперты отдали предпочтение гостям: взять триумф «Дортмунда» можно с коэффициентом 1.76, что составляет около 55% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 4.08 (24%), на ничью предложена котировка 4.48 (21%).
«Хайденхайм» не уступил «Боруссии» в первом круге — их единственной официальной встрече. Верите, что хозяева наберут очки и в этот раз? Поставьте на вариант 1Х за 2.15.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.76.
Обмен забитыми мячами идет за 1.46. Обратный рынок — за 2.75.
Самый вероятный счет — 2:1 в пользу «Боруссии». На него аналитики дали котировку 8.25.
Прогноз и ставка на матч «Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд
Коллектив Франка Шмидта в этом сезоне вышел в бундеслигу впервые за 112 лет — и стал сенсацией. «Хайденхайм» идет на десятой строчке. Отрезок без поражений растянулся на шесть встреч, голевая серия на семь. А дома новичок чемпионата не проиграл в семи из восьми поединков — так что «Боруссия» точно ощутит сопротивление. К тому же в первом круге команды выдали результативную ничью (2:2).
Так что стоит ждать несколько забитых мячей. Тем более дортмундцы получили в свои ворота в девяти из 11 матчей лиги — а их соперники тоже обменялись голами в шести недавних разборках. К тому же последние игры с участием «шмелей» пробили «верх» шесть раз из восьми.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.50.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5