2 февраля в 20-м туре бундеслиги сойдутся «Хайденхайм» и дортмундская «Боруссия». Поединок состоится на «Фойт-Арене» и начнется в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», эфир стартует в 22.25 мск.

Эксперты отдали предпочтение гостям: взять триумф «Дортмунда» можно с коэффициентом 1.76, что составляет около 55% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 4.08 (24%), на ничью предложена котировка 4.48 (21%).

«Хайденхайм» не уступил «Боруссии» в первом круге — их единственной официальной встрече. Верите, что хозяева наберут очки и в этот раз? Поставьте на вариант 1Х за 2.15.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.76.

Обмен забитыми мячами идет за 1.46. Обратный рынок — за 2.75.

Самый вероятный счет — 2:1 в пользу «Боруссии». На него аналитики дали котировку 8.25.

Прогноз и ставка на матч «Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд

Коллектив Франка Шмидта в этом сезоне вышел в бундеслигу впервые за 112 лет — и стал сенсацией. «Хайденхайм» идет на десятой строчке. Отрезок без поражений растянулся на шесть встреч, голевая серия на семь. А дома новичок чемпионата не проиграл в семи из восьми поединков — так что «Боруссия» точно ощутит сопротивление. К тому же в первом круге команды выдали результативную ничью (2:2).

Так что стоит ждать несколько забитых мячей. Тем более дортмундцы получили в свои ворота в девяти из 11 матчей лиги — а их соперники тоже обменялись голами в шести недавних разборках. К тому же последние игры с участием «шмелей» пробили «верх» шесть раз из восьми.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.50.