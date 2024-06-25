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Грузия — Португалия: Нагучев верит, что Хвича и компания окажут достойное сопротивление Криштиану

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Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш.
Фото Getty Images

26 июня в 22.00 по московскому времени в третьем туре группового этапа Евро-2024 сборная Грузии сыграет с Португалией. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

Чемпионат Европы. Группа F
26 июн, 22:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Грузия
Португалия

В какой форме Грузия

Сборная Грузии достойно выступает на дебютном для себя чемпионате Европы. В первом туре групповой стадии Евро-2024 «Крестоносцы» дали бой Турции, но все же потерпели поражение (1:3). А в следующем матче подопечные Вилли Саньоля сыграли вничью с чехами (1:1). С одним очком команда располагается на последнем месте в группе F, но еще не потеряла шансы на выход в плей-офф. Грузины на два балла отстают от Турции со второй позиции, а Чехии уступают только по разнице забитых и пропущенных мячей.

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В стартовой встрече на Евро Грузия показала атакующий футбол. «Крестоносцы» нанесли 15 ударов по воротам Турции и забили гол, который на свой счет записал форвард Жорж Микаутадзе. При этом команда допускала много ошибок в обороне, в результате чего пропустила трижды. Во втором матче против Чехии грузины вышли вперед в конце первого тайма благодаря голу Микаутадзе с пенальти. Однако Хвича и компания не удержали минимальное преимущество и потеряли очки. Стоит отметить, что этот поединок блестяще провел голкипер «Крестоносцев» Георгий Мамардашвили, совершивший 11 сейвов.

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В какой форме Португалия

Сборная Португалии подтверждает статус одного из главных фаворитов Евро-2024. В первом матче на турнире команда сломила сопротивление Чехии (2:1), после чего разгромила Турцию (3:0). Набрав шесть очков в двух турах группового этапа, подопечные Роберто Мартинеса досрочно вышли в плей-офф, при этом они уже являются недосягаемыми для соперников по квартету F.

Португалия демонстрирует результативную игру на чемпионате Европы — в двух встречах команда в общей сложности забила пять голов. Впрочем, первый матч против Чехии получился для «европейских бразильцев» весьма непростым. Долгое время португальцам не удавалось вскрыть оборону оппонентов, а на 62-й минуте чехи даже вышли вперед. Однако сборная Португалии проявила характер и вырвала победу, забив два мяча подряд. Автором победного гола стал вышедший на замену Франсишку Консейсау.

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Гораздо увереннее португальцы разобрались с турками. В этой игре по разу отличились Бернарду Силва и Бруну Фернандеш, а еще один мяч стал автоголом Турции. Не обошлось и без результативного действия Криштиану Роналду, который ассистировал Фернандешу.

Грузия — Португалия: статистика личных встреч

Единственная очная встреча команд состоялась в 2008 году. Тогда в товарищеском матче Португалия победила со счетом 2:0.

Прогноз Романа Нагучева на матч Грузия — Португалия 26 июня

«Не думаю, что в последнем туре группового этапа Португалия будет пытаться обыграть Грузию с большой разницей в счете. Тем более что грузины вряд ли это позволят, учитывая, что у них еще остаются шансы выйти в плей-офф. Для этого им нужно победить в предстоящей встрече. Предположить такое практически невозможно, но хорошую битву вполне можно спрогнозировать.

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Я предлагаю поставить на победу сборной Грузии с форой (+1.5) с тем расчетом, что Криштиану Роналду и компания будут спокойно готовиться к 1/8 финала. Мне кажется, что это вполне допустимый вариант", — заявил Нагучев.

В букмекерской компании FONBET на победу Грузии с форой (+1.5) по голам можно поставить с коэффициентом 1.77.

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