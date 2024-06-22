Грузия — Чехия: Хвича и Шик зажгут в атаке
Грузия и Чехия стартовали с поражений на чемпионате Европы от Турции и Португалии соответственно. Во втором туре группового этапа команды встретятся друг с другом на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, стартовый свисток арбитра Даниэля Зиберта из Германии прозвучит в 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».
Букмекеры отдали предпочтение «гордым львам»: поставить на них можно с коэффициентом 1.77, вероятность этого исхода — примерно 55%. Успех Грузии предложен с котировкой 4.90 (20%), даже ничья идет за меньшие 3.85 (25%).
Аналитики сомневаются даже в том, что грузины не уступят. Этот рынок (X1) доступен за 2.16.
Три наиболее возможных, по оценкам экспертов, результата встречи отражают серьезное превосходство подопечных Ивана Гашека:
• 1:1 — за 6.20;
• 1:0 — за 6.40;
• 2:0 — за 7.20.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.93.
Вероятность обмена результативными ударами оценена в 1.87, обратный вариант предложен за 1.98.
Прогноз на матч чемпионата Европы Грузия — Чехия
Обе команды обладают хорошим потенциалом в атаке. Грузины в первом туре один раз огорчили Турцию и имели еще несколько сочных моментов — в конце встречи дважды попали в каркас ворот. Главные звезды «крестоносцев» сконцентрированы в атаке — Жорж Микаутадзе из «Метца» (как раз забил туркам) и Хвича Кварацхелия из «Наполи».
Чехи тоже оформили один гол в стартовой игре турнира — дальний удар Лукаша Провода едва не позволил отобрать очки у Португалии. При этом команда очень много оборонялась и не продемонстрировала всю силу в атаке. Вдобавок в составе этой сборной остается лучший бомбардир прошлого Евро Патрик Шик.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.87.
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|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Локомотив
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0
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|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
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|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0
|0-0
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|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -