22 июня во втором туре группового этапа сойдутся аутсайдеры квартета F — Грузия и Чехия стартовали на чемпионате Европы с поражений от Турции (1:3) и Португалии (1:2) соответственно. Игра пройдет в Гамбурге на арене «Фолькспаркштадион» и начнется в 16:00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Даниэль Зиберт из Германии. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

По мнению букмекеров, чехи — серьезные фавориты. Их победа предложена с котировкой 1.77, что составляет приблизительно 55% вероятности. Триумф «крестоносцев» доступен за 4.90 (20%) — это наименее реальный исход встречи. На то, что команды поделят очки, котировка 3.85 (25%).

Аналитики сомневаются даже в том, что грузины не уступят. Этот рынок (X1) доступен за 2.16.

Три наиболее возможных, по оценкам экспертов, результата встречи отражают серьезное превосходство подопечных Ивана Гашека:

• 1:1 — за 6.20;

• 1:0 — за 6.40;

• 2:0 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.93.

Вероятность обмена результативными ударами оценена в 1.87, обратный вариант предложен за 1.98.

Комбинированный рынок на непоражение Грузии и тотал больше 1.5 мяча идет за 2.90.