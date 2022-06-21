Эксперты назвали фаворита группы F чемпионата мира, где Де Брейне померяется мускулами с Модричем

21 ноября 2022 года в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. В июне определились все 32 участника мундиаля. В группу F при жребии попали вице-чемпион 2018 года Хорватия, бронзовый призер того же турнира Бельгия, а также Марокко и Канада.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ закономерно считают Бельгию фаворитом квартета. На выход команды Кевина де Брейне и Ромелу Лукаку в плей-офф с первого места можно поставить с коэффициентом 1.57, это примерно 63% вероятности исхода. На то, что вершину займет кто-то другой, котировка 2.40.

На последнем чемпионате мира Хорватия удивила всех не только в матчах на выбывание, но и на групповой стадии — там «Шашечные» одержали три победы и опередили Аргентину с Месси, а также бойких исландцев. На этот раз их успех в квартете оценен в 3.40 (29%).

Борьбу за третью строчку поведут Марокко и Канада. Шансы африканской сборной занять место сразу после Бельгии и Хорватии чуть выше, чем у конкурента. При этом европейские топ-сборные марокканцы едва ли опередят — на их сенсационный прорыв до первого места коэффициент 12.0 (5%).

«Кленовые листья» пробились в финальную часть ЧМ во второй раз в истории и впервые за 36 лет. Но проходить дальше группового этапа им пока рано, даже несмотря на наличие такой дерзкой молодой звезды, как Альфонсо Дэвис. Успех Канады в группе можно оформить за 17.0 (3%).