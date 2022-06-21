Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

Эксперты назвали фаворита группы F чемпионата мира, где Де Брейне померяется мускулами с Модричем

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Кевин де Брейне в сборной Бельгии.
Фото Global Look Press

21 ноября 2022 года в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. В июне определились все 32 участника мундиаля. В группу F при жребии попали вице-чемпион 2018 года Хорватия, бронзовый призер того же турнира Бельгия, а также Марокко и Канада.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ закономерно считают Бельгию фаворитом квартета. На выход команды Кевина де Брейне и Ромелу Лукаку в плей-офф с первого места можно поставить с коэффициентом 1.57, это примерно 63% вероятности исхода. На то, что вершину займет кто-то другой, котировка 2.40.

Мануэль Нойер в&nbsp;матче Германия&nbsp;&mdash; Италия. Группа Е чемпионата мира: Германия Нойера схлестнется с молодой Испанией Гави

На последнем чемпионате мира Хорватия удивила всех не только в матчах на выбывание, но и на групповой стадии — там «Шашечные» одержали три победы и опередили Аргентину с Месси, а также бойких исландцев. На этот раз их успех в квартете оценен в 3.40 (29%).

Борьбу за третью строчку поведут Марокко и Канада. Шансы африканской сборной занять место сразу после Бельгии и Хорватии чуть выше, чем у конкурента. При этом европейские топ-сборные марокканцы едва ли опередят — на их сенсационный прорыв до первого места коэффициент 12.0 (5%).

«Кленовые листья» пробились в финальную часть ЧМ во второй раз в истории и впервые за 36 лет. Но проходить дальше группового этапа им пока рано, даже несмотря на наличие такой дерзкой молодой звезды, как Альфонсо Дэвис. Успех Канады в группе можно оформить за 17.0 (3%).

Футбол
Прогнозы на спорт
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Канады по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
0
Читайте также
В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма
«Челси» увольняет секси-помощницу Абрамовича. Кто такая Марина Грановская, на которой держался весь клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Нижний Новгород»: Александр Елагин предсказал результативную игру в Кубке Матч Премьер
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости