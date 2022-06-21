Эксперты назвали фаворита группы F чемпионата мира, где Де Брейне померяется мускулами с Модричем
21 ноября 2022 года в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. В июне определились все 32 участника мундиаля. В группу F при жребии попали вице-чемпион 2018 года Хорватия, бронзовый призер того же турнира Бельгия, а также Марокко и Канада.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ закономерно считают Бельгию фаворитом квартета. На выход команды Кевина де Брейне и Ромелу Лукаку в плей-офф с первого места можно поставить с коэффициентом 1.57, это примерно 63% вероятности исхода. На то, что вершину займет кто-то другой, котировка 2.40.
На последнем чемпионате мира Хорватия удивила всех не только в матчах на выбывание, но и на групповой стадии — там «Шашечные» одержали три победы и опередили Аргентину с Месси, а также бойких исландцев. На этот раз их успех в квартете оценен в 3.40 (29%).
Борьбу за третью строчку поведут Марокко и Канада. Шансы африканской сборной занять место сразу после Бельгии и Хорватии чуть выше, чем у конкурента. При этом европейские топ-сборные марокканцы едва ли опередят — на их сенсационный прорыв до первого места коэффициент 12.0 (5%).
«Кленовые листья» пробились в финальную часть ЧМ во второй раз в истории и впервые за 36 лет. Но проходить дальше группового этапа им пока рано, даже несмотря на наличие такой дерзкой молодой звезды, как Альфонсо Дэвис. Успех Канады в группе можно оформить за 17.0 (3%).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0