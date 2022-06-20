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Сегодня, 11:15

Эксперты назвали фаворита группы E чемпионата мира, где Испания устроит бойню с Германией

Евгений Коростелев
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Томас Мюллер, сборная Германии.
Фото Global Look Press

21 ноября 2022 года в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. В июне определились все 32 участника мундиаля. По итогам жеребьевки в группу E попали титаны европейского футбола Испания и Германия, а еще к ним присоединились Япония и Коста-Рика.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Красной фурии» чуть больше шансов выйти в плей-офф с первого места, чем у Германии. На триумфальное выступление команды Луиса Энрике в квартете можно поставить с коэффициентом 1.90, это приблизительно 52% вероятности исхода. Такая же котировка установлена на то, что испанцы не выиграют группу.

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Вторыми фаворитами идут немцы. «Бундестим» не проигрывает в официальных матчах с середины 2021 года, когда в 1/8 Евро уступила Англии. Также команда Ханса-Дитера Флика уверенно идет в тяжелой группе Лиги наций со все теми же англичанами и итальянцами — после четырех игр набрала шесть очков. Ее победу в группе на ЧМ можно оформить за 2.20 (40%).

За третью строчку поборются Япония с Коста-Рикой, и у азиатской команды шансов встать сразу за Испанией и Германией намного больше. А вот что касается победы в группе, то коэффициент на это событие очень высокий — 11.0 (5%).

Наконец, за 20.0 (3%) доступен сенсационный успех Коста-Рики с Кейлором Навасом в воротах. Вратарь «ПСЖ» — главная и единственная звезда команды, но в одиночку вытащить ее в плей-офф ему будет очень тяжело.

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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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Рубин – Уфа
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Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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 17 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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