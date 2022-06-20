Эксперты назвали фаворита группы E чемпионата мира, где Испания устроит бойню с Германией

21 ноября 2022 года в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. В июне определились все 32 участника мундиаля. По итогам жеребьевки в группу E попали титаны европейского футбола Испания и Германия, а еще к ним присоединились Япония и Коста-Рика.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Красной фурии» чуть больше шансов выйти в плей-офф с первого места, чем у Германии. На триумфальное выступление команды Луиса Энрике в квартете можно поставить с коэффициентом 1.90, это приблизительно 52% вероятности исхода. Такая же котировка установлена на то, что испанцы не выиграют группу.

Вторыми фаворитами идут немцы. «Бундестим» не проигрывает в официальных матчах с середины 2021 года, когда в 1/8 Евро уступила Англии. Также команда Ханса-Дитера Флика уверенно идет в тяжелой группе Лиги наций со все теми же англичанами и итальянцами — после четырех игр набрала шесть очков. Ее победу в группе на ЧМ можно оформить за 2.20 (40%).

За третью строчку поборются Япония с Коста-Рикой, и у азиатской команды шансов встать сразу за Испанией и Германией намного больше. А вот что касается победы в группе, то коэффициент на это событие очень высокий — 11.0 (5%).

Наконец, за 20.0 (3%) доступен сенсационный успех Коста-Рики с Кейлором Навасом в воротах. Вратарь «ПСЖ» — главная и единственная звезда команды, но в одиночку вытащить ее в плей-офф ему будет очень тяжело.