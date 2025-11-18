Ставки
Сегодня, 15:39

Госдума смягчила налогообложение для букмекеров

Анастасия Пилипенко

Госдума 18 ноября в ходе рассмотрения проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов во втором чтении внесла в документ поправки, касающиеся налогообложения игорного бизнеса.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал идею правительства изменить систему налогообложения букмекерских компаний. Вместо налога в 5 процентов с оборота предлагается ввести налог в 7 процентов с разницы между ставками и выплаченными выигрышами.

Также уточняется порядок уплаты налога и подачи налоговой декларации по месту регистрации компании. Поправки были внесены после общественного обсуждения.

«Мы благодарны Государственной думе за поддержку правительственной поправки в законопроект о бюджете, которая позволит сохранить большее количество источников внебюджетной поддержки спорта. Это своевременный шаг, который положительно повлияет на устойчивость финансирования детско-юношеского спорта и позволит соблюсти баланс интересов государства, общества и отрасли», — заявил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

В федерациях ранее отмечали, что букмекеры вносят значительный вклад в бюджеты спортивных организаций. В зависимости от вида спорта он может составлять от 10 до 80 процентов. Общий объем прямых контрактов между букмекерскими компаниями и федерациями превышает 50 миллиардов рублей в год. Совокупный вклад букмекеров в развитие российского спорта оценивается более чем в 90 миллиардов рублей.

«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
